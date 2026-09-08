El San Rafael que lleva casi 400 años recibiendo a quienes llegan a Córdoba y dio origen a una simbólica tradición

Quien cruza el Puente Romano por primera vez suele dirigir la mirada hacia la Mezquita-Catedral o detenerse a contemplar el curso del Guadalquivir. Sin embargo, sobre el pretil del puente hay una figura que lleva casi cuatro siglos observando el mismo paisaje. El arcángel San Rafael continúa dando la bienvenida a quienes llegan al casco histórico de Córdoba, igual que lo hacía en el siglo XVII.

Se trata del triunfo de San Rafael más antiguo que conserva la ciudad, una escultura realizada en 1651 por el escultor cordobés Bernabé Gómez del Río. Su ubicación no fue casual. Colocada junto a la antigua Puerta del Puente, marcaba uno de los principales accesos a la ciudad y simbolizaba la protección del Santo Custodio sobre viajeros, comerciantes y vecinos que atravesaban diariamente este paso sobre el Guadalquivir.

El nacimiento de los triunfos de San Rafael: agradecimiento y amparo

Para comprender la importancia de este pequeño monumento hay que entender primero la relación que Córdoba mantiene con San Rafael. Pocas ciudades españolas han desarrollado un vínculo tan profundo con un único protector. Desde hace siglos, el arcángel ocupa un lugar central en la religiosidad popular cordobesa, especialmente tras las epidemias y periodos de incertidumbre que marcaron la historia de la ciudad. En aquellos momentos de miedo colectivo, la población levantó monumentos en su honor como muestra de agradecimiento y petición de amparo.

Dos personas pasan delante del San Rafael del Puente Romano, uno de los más venerados por los cordobeses. / Francisco González

Así nacieron los llamados triunfos de San Rafael, una tipología monumental prácticamente inseparable de Córdoba. Repartidos por plazas, calles y puertas históricas, estos conjuntos escultóricos terminaron convirtiéndose en parte del paisaje urbano. El más monumental se alza junto a la Puerta del Puente, levantado en el siglo XVIII por Miguel de Verdiguier, mientras que otros presiden espacios tan conocidos como la plaza de la Compañía, San Hipólito, San Basilio, la plaza del Potro o Puerta Nueva.

El precedente del resto de triunfos de San Rafael

Pero todos ellos tienen un precedente: la sencilla imagen del Puente Romano. Su función era mucho más que ornamental. Situada sobre uno de los principales accesos a la ciudad, la escultura bendecía simbólicamente a quienes entraban y salían de Córdoba. Aún hoy sigue siendo objeto de devoción, manteniéndose la costumbre de depositar flores y velas a sus pies.

El triunfo de San Rafael situado junto a la Puerta del Puente. / A.J. GONZÁLEZ

Con el paso de los siglos, Córdoba fue multiplicando estos monumentos hasta convertirlos en una de sus señas de identidad más singulares. Ninguna otra ciudad española reúne una colección semejante de triunfos dedicados a un mismo custodio. Cada uno responde a una época, una promesa o una iniciativa vecinal distinta, pero todos comparten un mismo origen: la voluntad de encomendar la ciudad a quien, según la tradición, nunca ha dejado de protegerla.

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