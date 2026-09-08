Rafael Luque, presidente de Asadipre: "No podemos tardar más de quince días en realizar una sustitución"

El curso 2026-27 arranca este jueves 10 de septiembre para Infantil (3 a 6 años), Primaria (6 a 12 años) y Educación Especial en la provincia de Córdoba. La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) inicia el curso con la preocupación de "contar con los recursos humanos necesarios para atender adecuadamente a todo el alumnado". Así lo explica el presidente de la organización en Córdoba, Rafael Luque, quien denuncia que los recursos "son insuficientes" ante "una mayor diversidad en las aulas y un aumento del alumnado que necesita una respuesta educativa especializada".

Por eso Luque hace hincapié en la necesidad de incrementar las plantillas de especialistas de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y Personal Técnico de Integración Social (PTIS). "No se trata únicamente de incorporar profesionales, sino de garantizar que estén en los centros durante el tiempo necesario para ofrecer una atención adecuada, pues las necesidades de nuestro alumnado requieren una respuesta cada vez más especializada", reivindica Luque, quien exige a la Junta de Andalucía.

Sustitución de docentes, ratios y menos burocracia

Otra cuestión que desde Asadipre quieren que se mejore para este curso 2026-2027 son las sustituciones del personal docente y no docente: "Cuando falta un profesional, y especialmente cuando es un especialista, el centro no puede esperar semanas para cubrir esa ausencia. No podemos tardar más de quince días en realizar una sustitución. La administración tiene que agilizar estos procedimientos para garantizar la continuidad educativa y evitar que la ausencia de un profesional repercuta directamente sobre el alumnado", denuncia el presidente en Córdoba.

"Creemos que el descenso de alumnado debe convertirse en una oportunidad histórica para mejorar la calidad de la educación pública. Debemos aprovechar la bajada de la natalidad para avanzar en la reducción de las ratios. Defendemos 17 alumnos por aula en Educación Infantil y 20 en Educación Primaria. Una ratio más baja permite responder mejor a la creciente diversidad que existe hoy en nuestras aulas", explica Luque sobre la leve mejora registrada con respecto a las ratios, que todavía es "insuficiente".

La carga burocrática también es un problema para los equipos directivos de Córdoba, que ven cómo "ha aumentado de manera considerable en los últimos años". Como precisa el presidente provincial de Asadipre, "cada curso se incorporan nuevos procedimientos, plataformas, documentos, informes y tareas administrativas que terminan ocupando un tiempo que debería estar dedicado a lo realmente importante: liderar pedagógicamente los centros y acompañar al profesorado y al alumnado". Lo que la organización exige a la Junta es una reorganización que garantice "más horas dentro de la jornada que se destinen a las tareas de dirección y coordinación".