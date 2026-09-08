El PSOE critica que el Ayuntamiento de Córdoba destinara 210.000 euros a actuaciones en iglesias y entidades religiosas

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado al alcalde, José María Bellido, por la concesión, a través de Vimcorsa, de 210.000 euros en subvenciones a la Iglesia Católica y otras entidades religiosas entre los años 2022 y 2025.

Según los datos aportados por Hurtado, las ayudas se han destinado a actuaciones en la Iglesia del Sagrario, el Convento de Santa Cruz, Santa Marina, San Miguel, el Juramento de San Rafael, San Juan de Todos los Santos y El Salvador y Santo Domingo de Silos, además de a Misioneros de la Esperanza, Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad del Cristo de Gracia.

El portavoz socialista sostiene que estas inversiones deberían ponerse en relación con las necesidades de conservación que, a juicio de su grupo, presenta una parte del patrimonio municipal de Córdoba.

Antonio Hurtado, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Ayudas para rehabilitación, accesibilidad e ITE

De acuerdo con la documentación difundida por el PSOE, las actuaciones se realizaron entre 2022 y 2025 y las subvenciones cubrieron de media un 25,66% del coste total de las intervenciones. Las ayudas procedieron de dos convocatorias. Una estaba destinada a la rehabilitación de fachadas de inmuebles situados en el casco histórico de Córdoba, mientras que la segunda contemplaba actuaciones de accesibilidad, adecuación funcional, elaboración de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y obras de emergencia.

Hurtado cuestiona la decisión del gobierno municipal de destinar estos fondos a edificios vinculados a entidades religiosas mientras, según denuncia, existen numerosos bienes de titularidad municipal pendientes de actuaciones de rehabilitación y conservación.

El PSOE reclama más inversión en el patrimonio municipal

Entre los espacios que el portavoz socialista cita como necesitados de inversiones se encuentran la Torre de la Malmuerta, la Plaza de la Corredera, el Pósito Municipal, las murallas de Córdoba, la Calleja de las Flores, Caballerizas Reales, el Molino de la Albolafia, el Alcázar, Cercadillas y el Museo Julio Romero de Torres. También menciona edificios y enclaves como Regina, Santa Clara, la Ermita de la Aurora, Cairuán y el Campo Santo de los Mártires, además de fuentes públicas y otros monumentos de la ciudad.

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El dirigente socialista considera que el Ayuntamiento debería dar prioridad a la conservación de estos bienes y ha reprochado a Bellido que utilice dinero público para estas subvenciones, que califica políticamente como “regalos” a la Iglesia Católica y a otras entidades religiosas. Esa expresión corresponde a la valoración del PSOE de Córdoba recogida en la nota de prensa, mientras que el documento no incorpora una respuesta del Gobierno municipal a estas críticas.