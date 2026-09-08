Sucesos
La Policía Local de Córdoba reduce y detiene a una persona por amenazar a otra con un arma blanca en la calle Torremolinos
La persona detenida ha presentado resistencia, aunque los agentes han podido apresarla y recuperar el arma
La Policía Local de Córdoba ha detenido a una persona este martes por un presunto delito de amenazas con un arma blanca. Según han informado fuentes municipales a Diario CÓRDOBA, los hechos han ocurrido en el distrito Sur, en concreto en la calle Torremolinos, y la detención ha sido compleja porque ha presentado resistencia.
La llamada, han detallado las mismas fuentes, ha entrado pasadas las 12.00 horas de este martes. Hasta la citada calle Torremolinos han acudido agentes de la Policía Local por un presunto delito de amenazas con arma blanca. Allí, los agentes han podido corroborar que una persona estaba amenazando a otra.
Según han manifestado las fuentes consultadas, la detención "ha sido compleja porque ha ofrecido resistencia", si bien finalmente se ha llevado a cabo. Además, los agentes han podido recuperar el arma.
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