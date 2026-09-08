Las obras del futuro hotel en la Casa de los Guzmanes de Córdoba continúan tras la demolición del cuerpo trasero

La empresa que construirá un hotel de cinco estrellas en la antigua casa de los Guzmanes, también conocido como Palacio del Marqués de Santa Marta, en el Realejo, continúa trabajando a buen ritmo en el proyecto Intelier Grand Select Córdoba. La empresa valenciana Grupo Gimeno, propietaria del inmueble, tiene previsto que el establecimiento abra sus puertas en 2028.

La reforma de esta casa solariega revitalizará la zona del Realejo y recuperará un magnífico edificio que lleva años abandonado. La última actuación que la empresa ha llevado a cabo ha consistido en la demolición del cuerpo trasero del inmueble, el que linda con la calle Manchado, en la trasera del colegio López Diéguez. Esa parte del edificio era contemporánea y carecía de valor patrimonial. En este espacio, se ubicarán los futuros aparcamientos del hotel, pero antes se deben hacer catas arqueológicas para determinar si hay restos.

Fachada de la antigua Casa de los Guzmanes en El Realejo. / Manuel Murillo

Entre 50 y 60 habitaciones

La llamada Casa de los Guzmanes en un antiguo palacio del siglo XVIII, ubicado en el casco histórico de Córdoba. De momento solo se sabe que el futuro hotel dispondrá de unas 50 o 60 habitaciones, y contará con un gimnasio y una zona wellness, entre otros servicios, es decir, todas las comodidades de un establecimiento de lujo.

La empresa no ha precisado la inversión económica que supondrá este proyecto hostelero en la capital cordobesa.

El patio y el jardín

Lo que sí ha dado a conocer la empresa es que en la transformación de la Casa de los Guzmanes se priorizará la recuperación de los elementos patrimoniales, especialmente el patio y el jardín. Asimismo, informó de su apuesta por materiales de calidad en la reforma y por la integración de la actuación con el carácter patrimonial de Córdoba. El antiguo palacio dispone de unos 2.575 metros cuadrados, con aproximadamente 2.162 metros construidos, tres patios y elementos mudéjares del siglo XV.

Imagen de una de las granadas encontradas en una vivienda de El Realejo el pasado mes de febrero / CÓRDOBA

Aparición de varios proyectiles de la guerra civil

La Casa de los Guzmanes volvió a ser noticia hace unos meses por un motivo bien distinto al proyecto hotelero. Durante los trabajos de limpieza, en febrero del 2025, aparecieron tres granadas de la Guerra Civil, lo que obligó a intervenir a los Tedax para desactivarlos.

El edificio había sido utilizado en la Guerra Civil por el general José Enrique Varela, que habría pasado varias estancias en la casa durante la contienda. Este general nacido en San Fernando se sublevó contra la Segunda República el 18 de julio del 36 en África, pasó a la ciudad de Cádiz, desde donde prosiguió las operaciones militares de sometimiento y represión en Sevilla, Córdoba, Antequera y Málaga.

Era habitual que a los militares sublevados los acogiesen en sus casas la aristocracia, los terratenientes o la iglesia, como habría sido el caso de Varela. Por ese motivo, durante años el edificio lució una placa en su memoria, que fue retirada en 2011 en cumplimiento de la ley de memoria democrática.

Hay un proyecto anterior que conviene no mezclar con el actual

La Casa de los Guzmanes estuvo a punto de convertirse en hotel hace casi veinte años. En 2006, se anunció que una empresa había adquirido el espacio para abrir allí un hotel de cinco estrellas con 36 habitaciones, un spa y dos restaurantes. La crisis económica terminó echando por tierra aquellos planes que hoy retoma otro grupo empresarial.