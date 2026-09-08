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El obispo de Córdoba pide a la Virgen de la Fuensanta que "se recupere la normalidad en Ceuta"

Jesús Fernández celebra la eucaristía en honor a la patrona de Córdoba en un acto con presencia del alcalde, José María Bellido, y del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, junto a numerosas autoridades

La Velá de la Fuensanta de Córdoba se despide

La Velá de la Fuensanta de Córdoba se despide

Manuel Murillo

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Francisco Mellado

Córdoba

El santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta ha vuelto a ser esta mañana el corazón espiritual de Córdoba. En la festividad de la Virgen, numerosos fieles han llenado el templo para participar en la solemne eucaristía en honor a la patrona, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, y concelebrada por el Cabildo Catedralicio. Durante la eucaristía, el obispo ha pedido a la Virgen que interceda por Ceuta.

Desde primera hora, las puertas del santuario permanecieron abiertas para recibir a los devotos. Las visitas a la Virgen se sucedieron durante toda la mañana, en un constante ir y venir de cordobeses que acudían para rezar ante la imagen, cumplir con la tradición o simplemente detenerse unos instantes ante la patrona en el día de su festividad.

La imagen permanecía sobre el paso en el que procesionó horas antes

Cerca del presbiterio, la imagen de la Virgen permanecía situada junto al altar, todavía sobre su paso procesional, el mismo que apenas unas horas antes había recorrido las calles de Córdoba en su regreso desde la Santa Iglesia Catedral hasta su santuario.

Córdoba. Velá de La Fuensanta. El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, presidirá mañana martes, 8 de septiembre, solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora, la misa en honor de Ntra. Sra. de la Fuensanta, patrona de Córdoba

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en la misa en honor a la Virgen de la Fuensanta, hoy sábado 8 de septiembre. / Manuel Murillo

Así dio comienzo la eucaristía, que contó con el acompañamiento musical del coro de la Catedral. Durante su homilía, Jesús Fernández lanzó un mensaje de esperanza y compromiso con la sociedad y puso bajo la protección de la Virgen el nuevo Plan Pastoral 2026-2030, que llevará por título Se acercó y se puso a caminar con ellos.

La Virgen María, "madre y modelo de Iglesia"

El obispo destacó a María como "madre y modelo de Iglesia" y pidió seguir su ejemplo de disponibilidad y entrega. El nuevo plan pastoral, explicó, pretende impulsar una Iglesia más cercana y comunitaria, capaz de acompañar a las personas y afrontar "los problemas reales" de la sociedad. El proyecto, elaborado a partir del trabajo de numerosos grupos de la diócesis, deberá desarrollarse "en comunión para la misión", con especial atención a quienes se encuentran alejados de la Iglesia o atraviesan situaciones de dificultad, señaló.

En la parte final de su homilía, el prelado hizo una referencia expresa a la situación de Ceuta y pidió la intercesión de la Virgen: "Pidámosle también a nuestra Madre para que se recupere la normalidad en la ciudad de Ceuta". Sus palabras concluyeron con una invocación a la patrona: "Nuestra Señora de la Fuensanta, ruega por nosotros".

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Córdoba. Velá de La Fuensanta. El obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, presidirá mañana martes, 8 de septiembre, solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora, la misa en honor de Ntra. Sra. de la Fuensanta, patrona de Córdoba

Algunas de las autoridades presentes en la misa en honor a la Virgen de la Fuensanta. / Manuel Murillo

La mañana ha tenido ese aire especial que cada 8 de septiembre envuelve al barrio de la Fuensanta. Familias, mayores, jóvenes, representantes de hermandades y cofradías; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; y numerosas autoridades han acudido a encontrarse con la Virgen en uno de los días grandes del calendario religioso cordobés.

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