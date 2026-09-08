El molino de Córdoba que sigue mostrando el mismo aspecto que hace siglos y conserva el legado de la ingeniería andalusí

A orillas del Guadalquivir, entre el Puente Romano y el Alcázar de los Reyes Cristianos, hay un edificio que lleva siglos formando parte del paisaje de Córdoba: el molino de la Albolafia. Millones de personas pasan cada año junto a él sin detenerse demasiado, quizá porque su silueta parece haberse fundido con la imagen de la ciudad.

Sin embargo, el Molino de la Albolafia es mucho más que un elemento del paisaje, es uno de los mejores testigos de la historia hidráulica de Córdoba y uno de los pocos lugares donde todavía puede imaginarse cómo el agua condicionó el desarrollo de una de las grandes capitales de Al-Ándalus.

Un símbolo del esplendor de la capital que aún conserva su imagen original

Su imagen resulta hoy sorprendentemente familiar si se compara con los grabados realizados entre los siglos XVI y XIX. A pesar del paso del tiempo, las restauraciones y las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos, el molino continúa ofreciendo una estampa muy similar a la que contemplaron generaciones enteras de cordobeses. No es casualidad que su noria forme parte del escudo de la ciudad desde el siglo XIV, convertida en uno de sus símbolos más reconocibles.

Durante mucho tiempo se creyó que este molino había sido levantado en tiempos del emir Abderramán II para impulsar el agua del Guadalquivir hasta el palacio emiral mediante un sofisticado sistema de elevación y un acueducto. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas realizadas en 2025 han permitido precisar su origen y confirmar que la estructura conservada corresponde en realidad a época almohade, poniendo fin a un debate histórico que se había prolongado durante décadas.

El molino de la Albolafia en Córdoba, en una imagen de archivo. / RAMÓN AZAÑÓN

Su función iba mucho más allá de moler cereal. Gracias a una gran noria movida por la fuerza de la corriente, el molino elevaba el agua hasta un acueducto que la conducía hacia la alcazaba, antecedente del actual Alcázar de los Reyes Cristianos. Aquel ingenioso sistema hidráulico permitía abastecer jardines, huertas y dependencias palaciegas en una época en la que controlar el agua era también una forma de ejercer el poder.

La noria y el molino de la Albolafia. / Ramón Azañón

Con el paso de los siglos, el edificio fue adaptándose a nuevas necesidades. Además de elevar agua, terminó funcionando como molino harinero y como batán, utilizado para golpear y compactar tejidos. Mientras cambiaban los usos, su aspecto exterior apenas se modificaba, hasta convertirse en una referencia inseparable del perfil urbano de Córdoba.

La reina Isabel la Católica ordenó desmontarlo y un incendio arrasó la noria

Una de las historias más conocidas del molino tiene como protagonista a Isabel la Católica. La tradición, respaldada por documentación conservada en el Archivo Municipal de Córdoba, relata que durante una estancia de la reina en el Alcázar, en 1492, el incesante chirrido del eje de la noria hacía imposible el descanso. La solución fue tan sencilla como drástica: ordenó desmontarla. Durante siglos, el molino perdió así el elemento que le había dado fama y que hoy vuelve a dominar el paisaje gracias a las restauraciones acometidas en el siglo XX.

Ramón Azañón

La gran rueda que puede contemplarse actualmente no es la original, sino una reconstrucción realizada durante las obras de recuperación del monumento, que había sufrido un incendio en 1993. Las intervenciones también permitieron sacar a la luz parte de los antiguos canales por los que circulaba el agua y devolver al conjunto una imagen muy cercana a la que muestran las representaciones históricas.

Niños bañándose en el río, junto al molino de la Albolafia. / Archivo Municipal de Córdoba

Hoy, integrado en el entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y rodeado por los Sotos de la Albolafia, el molino sigue recordando una época en la que la tecnología hidráulica transformó el paisaje de Córdoba. Su silueta, prácticamente inalterada durante siglos, no solo forma parte de una de las vistas más fotografiadas de la ciudad, sino que también conserva la memoria de la ingeniería que hizo posible el esplendor de una de las grandes capitales del mundo medieval.