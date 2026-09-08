Lucía Rodríguez, presidenta de Fampa Córdoba: "En los públicos se cierran aulas y en los concertados se mantienen"

Este jueves 10 de septiembre arranca el nuevo curso escolar para Infantil (3 a 6 años), Primaria (6 a 12 años) y Educación Especial en Córdoba. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Córdoba (Fampa Córdoba) afronta el inicio de este periodo "con miedo y resquemor", pues, como argumenta la presidenta de la entidad, Lucía Rodríguez, las familias "desconocen lo que va a pasar" tras la "pérdida de 50 aulas de Infantil y de Primaria en la provincia cordobesa" de las más de 200 públicas "que se han cerrado en toda Andalucía".

"Lo único que vemos es que, conforme van pasando los años, las pérdidas de líneas van a peor. Solo se ha reducido la ratio en Infantil y algunas aulas inician el curso por encima de la ratio, además de con una pérdida de auxiliares en idiomas, de recursos para necesidades especiales y de pérdidas de horas lectivas por la modificación con los profesores, que está expulsando a las familias de los centros y pasan a forma telemática", denuncia la presidenta de Fampa Córdoba, quien pone como ejemplo Pozoblanco, localidad en la que la ratio de alumnos de cuatro años supera los 26 alumnos en diferentes casos.

Con respecto a las ratios, la entidad lamenta que "no se está aprovechando la bajada de la natalidad" y denuncia que la Junta "mantiene las líneas de los concertados y baja la de los públicos", es decir, "en los públicos se cierran aulas y en los concertados se mantienen". De hecho, como critica Rodríguez, en el colegio cordobés López Diéguez, "se negaron a abrir más aulas habiendo matrículas para mandar a las familias a una segunda y tercera opción y acabar en colegios concertados por diferentes motivos como la falta de movilidad".

Nueva subida del precio del comedor

El principal problema para las familias en este curso 2026-2027 es la subida del comedor escolar, que aumenta unos 2,5 euros según la federación de Ampas, alcanzado los 19 euros. "Lo peor es que el servicio que se da es nefasto. Los comedores en Córdoba son la mayoría cocina de catering que no es de buena calidad. Los niños salen sin comer y con hambre y no se usan productos autóctonos. Contratan la que sale por el menor precio y los que lo sufren son nuestros hijos porque no tenemos otra opción para conciliar la vida familiar con la laboral", lamenta Lucía Rodríguez, quien exige también una mejora en la climatización y en habilitar de sombras los colegios de la provincia.

"Se supone que se envía mucho dinero cada verano a estas labores, pero, o es insuficiente, o hay disputa administrativa en su gestión, instalación y mantenimiento. La realidad es que no está funcionando. Hay muchos colegios con instalaciones de hace décadas y zonas que no están habilitadas", apunta la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Córdoba.

Otra reivindicación de la institución de cara al nuevo inicio del curso educativo es "ampliar los recursos para la educación de niños con necesidades especiales ante el aumento de los diagnósticos", pues, con los recursos empleados actualmente, "no se cubren sus necesidades". Además, la presidenta insta a que desde Educación se destinen más fondos para mejorar la inclusión de las personas que vienen de fuera.