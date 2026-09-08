Jaime Jover, investigador del IESA-CSIC: "La solución no puede ser solamente construir más vivienda"

Jaime Jover, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), explica a Diario CÓRDOBA, sobre ese aumento de la edad mediana para adquirir una vivienda y la poca representación de los menores de 31 años en la estadística, que todo se debe a "una combinación de factores, una tormenta perfecta". Jover señala que, por un lado, existe una "burbuja de precio", que en el caso de la compraventa se ha generado porque, "mientras la oferta se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, la demanda se ha disparado, en parte como consecuencia de la década perdida de la crisis de 2008".

El investigador añade que a esto hay que sumar el hecho de que la generación de gente joven en edad de emanciparse "consigue trabajos cada vez más precarios, tanto en salario como en condiciones laborales, lo que se combina con la burbuja de alquiler, teniendo que pagar en muchas ocasiones la mitad de su sueldo en la renta, lo que merma su capacidad de ahorro". Jover recuerda que "para que un banco te dé acceso a una hipoteca te pide como mínimo el 20% de lo que vale, por lo que es muy difícil que alguien en edad de emanciparse ahorre esa cantidad".

Para Jover, la solución a este problema "no puede ser solamente construir más vivienda". Aunque entiende que "aumentar la oferta es clave y construir es importante", también apostilla que hay otras formas de tener más oferta, "como movilizar el parque de viviendas vacías aumentando los impuestos a sus propietarios, combatir los pisos turísticos o regular los precios del alquiler". Entre las posibles soluciones, el investigador agrega "prohibir la compra de bienes inmuebles a inversores extranjeros de forma temporal, como han hecho Australia o Canadá, u obligarles a demostrar que van a vivir una serie de años en esa vivienda, como hace Países Bajos, para evitar dinámicas especulativas".