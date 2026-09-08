Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 8 de septiembre de 2026
Estos son los actos prevista para esta jornada.
Festividad
Se celebra la última jornada de la Velá de la Fuensanta
A las 10.30, tendrá lugar una solemne Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, presidida por el obispo de Córdoba y concelebrada por el Cabildo Catedralicio; a las 12.30, se realizará la degustación popular La salmorejá; a las 12.30, habrá la animación infantil Los niños del pocito; a continuación, a las 13.30, actuará el grupo musical Sinergia; a las 16.30, los relevarán el grupo Gabbana; a las 20.00, habrá música a a cargo de un DJ, y por último, actuará el grupo de bailes Flitflamc.
CÓRDOBA. Plaza del Pocito.
Avda. de la Fuensanta.
Desde las 10.30 horas.
Cultura y patrimonio cristiano
Dos rutas abren mañana el programa Córdoba en Púrpura
Habrá una ruta guiada sobre la visita de la reina Isabel II a Córdoba y los daguerrotipos de la época que la atestiguan, con punto de partida, a las 20.30, en los jardines de Puerta Nueva, frente a la Facultad de Derecho. Y a continuación habrá una visita teatralizada sobre la reina Isabel la Católica y el Alcázar de los Reyes Cristianos, que arrancará a las 21.00 horas en la Puerta del Puente.
CÓRDOBA. Puerta Nueva y Puerta del Puente.
20.30 y 21.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
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