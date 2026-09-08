Qué hacer hoy en Córdoba, martes 8 de septiembre de 2026

Festividad

Se celebra la última jornada de la Velá de la Fuensanta

A las 10.30, tendrá lugar una solemne Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, presidida por el obispo de Córdoba y concelebrada por el Cabildo Catedralicio; a las 12.30, se realizará la degustación popular La salmorejá; a las 12.30, habrá la animación infantil Los niños del pocito; a continuación, a las 13.30, actuará el grupo musical Sinergia; a las 16.30, los relevarán el grupo Gabbana; a las 20.00, habrá música a a cargo de un DJ, y por último, actuará el grupo de bailes Flitflamc.

CÓRDOBA. Plaza del Pocito. Avda. de la Fuensanta. Desde las 10.30 horas.

Cultura y patrimonio cristiano

Dos rutas abren mañana el programa Córdoba en Púrpura

Habrá una ruta guiada sobre la visita de la reina Isabel II a Córdoba y los daguerrotipos de la época que la atestiguan, con punto de partida, a las 20.30, en los jardines de Puerta Nueva, frente a la Facultad de Derecho. Y a continuación habrá una visita teatralizada sobre la reina Isabel la Católica y el Alcázar de los Reyes Cristianos, que arrancará a las 21.00 horas en la Puerta del Puente.

CÓRDOBA. Puerta Nueva y Puerta del Puente. 20.30 y 21.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.