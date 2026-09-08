Eloísa Márquez, presidenta de FAPA Córdoba concertada: "La partida que recibimos sigue sin cubrir el funcionamiento de los colegios"

Este jueves 10 de septiembre arranca el nuevo curso escolar para Infantil (3 a 6 años), Primaria (6 a 12 años) y Educación Especial en la provincia de Córdoba. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de colegios concertados (FAPA) denuncia que el curso 2026-2027 empieza con una financiación "insuficiente" del módulo de conciertos educativos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado y complementados por la normativa autonómica de la Junta de Andalucía, que comprende los salarios del personal docente (mediante el sistema de pago delegado) y las cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento de los centros.

Es por eso que desde la organización reivindican una "actualización" del módulo que garantice una mejor financiación de los centros educativos concertados de la provincia. "Arrancamos el curso exigiendo la actualización urgente del módulo. La partida actual que recibimos de la administración sigue sin cubrir el coste real del funcionamiento diario de los colegios como luz, agua, gastos corrientes y personal no docente. Esto genera un déficit crónico en los centros", asegura Eloísa Márquez, presidenta de la FAPA Concertada de Córdoba.

Además de la "falta de financiación" que denuncia la FAPA concertada para el día a día de los colegios, la organización también reclama un mayor acceso a las ayudas en infraestructuras y digitalización: "Los centros concertados asumimos prácticamente a pulmón las inversiones en climatización y tecnología. Por eso reclamamos acceso a las líneas de ayuda públicas en igualdad de condiciones para no penalizar a nuestras comunidades educativas", reivindica Márquez.

Libertad de elección de centro

Entre las reclamaciones de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de colegios concertados de Córdoba para el curso 2026-2027 se encuentra también la defensa de la libertad de elección frente a la bajada de natalidad. La presidenta exige "que el descenso demográfico no se utilice como argumento para recortar aulas concertadas que tienen demanda". Según la organización, "debe respetarse el derecho de las familias cordobesas a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos".

Además, la FAPA Concertada de Córdoba también reclama equidad en los recursos para la atención a la diversidad en los centros educativos de la provincia. La presidenta de la institución insiste en que el alumnado con necesidades específicas "merece los mismos apoyos" que el resto de alumnos. "Exigimos a la administración una dotación real, suficiente y financiada de profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)", insta a la Junta de Andalucía la FAPA Concertada de Córdoba.

Por último, desde la entidad denuncian que "las familias de la escuela concertada sufren una discriminación directa al quedar excluidas del sistema de bonificaciones de la Junta de Andalucía" para servicios como las ayudas al comedor y aula matinal. Exigen, por tanto, que estos servicios no dependan de la titularidad del centro, sino de la renta y la necesidad real de conciliación de las familias cordobesas.