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Los fallecidos en Córdoba el martes 8 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 9 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Dolores de León López

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio de La Salud.

Ana María Alba Moreno

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de La Salud.

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