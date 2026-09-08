La edad de quien compra una vivienda en Córdoba aumenta en una década y pasa de los 39 a los 45 años

Comprar una vivienda en Córdoba es algo que ocurre cada vez en edades más avanzadas. Hace once años, el comprador solía tener 39 años; ahora, 45. Y la fotografía de 2025 refuerza esa idea: los menores de 31 tienen un peso reducido y son menos que los compradores que ya han superado los 60 años. Son datos del Consejo General del Notariado, actualizados en este caso hasta 2025 y que detallan que la edad mediana (que no media) del comprador de vivienda en la provincia de Córdoba es de 45 años.

La edad de 45 años es relativamente alta si se tienen en cuenta los datos de 2014, periodo al que se remonta la estadística. En 2014, la mediana de edad para los compradores de vivienda en la provincia era de 39 años, la más baja de toda Andalucía. Esa edad ha subido de 39 a 45, seis años, en poco más de una década y lo ha hecho, sobre todo, de forma acelerada en los últimos años: era de 42 años entre 2019 y 2021, subió a 44 en 2022 y alcanzó los 45 en 2023, nivel en el que se mantiene en 2024 y 2025.

Vista panorámica de viviendas en el casco histórico. / Manuel Murillo

Córdoba, la provincia andaluza donde más crece el dato

La diferencia entre 2014 y 2025 implica un incremento en esta cifra que roza el 15,4%, la subida más alta de toda Andalucía. Eso sí, en años absolutos, Córdoba empata con Jaén como la provincia donde más ha crecido la edad mediana: ambas suman seis años. Jaén pasa de 40 a 46, un 15% más. Hay que tener en cuenta que Córdoba encabeza el incremento porcentual porque partía de una edad inferior. Andalucía pasa de 44 a 47 años, tres años más y un 6,82%. Es decir, en Córdoba el incremento en años duplica el registrado en Andalucía y, porcentualmente, es más del doble.

Los compradores de menos de 31 años solo representan el 12%

Según los datos del Consejo General del Notariado, los menores de 31 años representan solo el 12,09% de los compradores de vivienda en Córdoba. Es decir, apenas uno de cada ocho compradores está por debajo de los 31 años. En este caso, el grupo más numeroso es el de 31 a 40 años, con el 26,54%, seguido muy de cerca por quienes tienen entre 41 y 50 años, con el 24,21%. Entre ambos concentran el 50,75% de todas las operaciones: prácticamente uno de cada dos compradores tiene entre 31 y 50 años. Si se amplía el corte, el 61,37% de los compradores tiene 41 años o más, frente al 38,63% que tiene 40 o menos, lo que refuerza el hecho de lo complicado que lo tienen los más jóvenes para adquirir una vivienda en propiedad.

Una mujer atiende a una clienta en una inmobiliaria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto a ese 12,09% de compradores menores de 31 años es el segundo porcentaje más alto de Andalucía, solo por detrás de Jaén (12,26%) y prácticamente igual que Sevilla (12,03%). La diferencia con Andalucía es apreciable: los menores de 31 años representan en la comunidad el 9,36%. Málaga es la provincia que representa el extremo contrario: tiene la edad mediana más elevada, 49 años, y el porcentaje más bajo de compradores menores de 31, apenas el 7%.