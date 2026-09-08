El número de animales abandonados que han ingresado en el Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) de Córdoba, gestionado por Sadeco, ha descendido un 9,2% desde 2024. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se contabilizaron 840 abandonos, frente a los 877 registrados durante el mismo periodo de 2025 y los 925 de 2024.

La reducción se extiende al conjunto de entradas en las instalaciones, que incluyen también animales perdidos y ejemplares entregados por sus propietarios debido a situaciones de vulnerabilidad económica o social. En total, el centro recibió 1.112 animales durante los primeros ocho meses de 2026, frente a los 1.257 de 2024, lo que representa un descenso del 11,5%.

Sadeco relaciona esta evolución con una mayor concienciación sobre la tenencia responsable y con la aplicación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que, entre otras medidas, establece obligaciones relacionadas con la identificación de los animales y sanciona su abandono.

274 adopciones y 202 cesiones a protectoras

Entre enero y agosto, el centro municipal formalizó 274 adopciones directas, a las que se sumaron otras 202 cesiones a asociaciones protectoras y entidades colaboradoras. En conjunto, 476 animales salieron de las instalaciones a través de estas dos vías.

La empresa municipal señala que la colaboración con las organizaciones de protección animal constituye uno de los elementos de su modelo de gestión y permite ampliar las posibilidades de encontrar nuevos hogares para los animales acogidos.

Desciende en un 9,2% el número de animales abandonados en Córdoba recogidos por Sadeco. / CÓRDOBA

El SBA se encarga también de la recogida y atención veterinaria de los animales, la identificación y localización de sus propietarios cuando es posible y la promoción de la adopción.

Menos entregas por dificultades económicas o sociales

También han disminuido las entregas de mascotas relacionadas con situaciones de vulnerabilidad económica o social de sus propietarios. Según los datos facilitados por Sadeco, estas pasaron de 66 casos entre enero y agosto de 2024 a 47 en el mismo periodo de 2026, un descenso del 28,7%.

La empresa municipal considera que esta evolución está relacionada con los mecanismos de apoyo y mediación dirigidos a evitar que las dificultades de las familias terminen provocando la separación de sus animales de compañía.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha valorado la reducción de los abandonos, aunque ha señalado que el objetivo sigue siendo eliminarlos por completo. “Los datos confirman que Córdoba avanza en la dirección correcta. Esa reducción de más del 9% demuestra la concienciación ciudadana existente y el trabajo del SBA”, ha afirmado.

Ruiz Madruga ha añadido que la empresa continuará promoviendo las adopciones, la colaboración con las protectoras y las campañas de sensibilización sobre la responsabilidad que supone incorporar una mascota al hogar.