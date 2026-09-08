Córdoba, a punto de recuperar el sorteo de viviendas protegidas: el Pleno aprobará la próxima semana el nuevo sistema

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobará la semana que viene las nuevas normas reguladoras del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Córdoba. La principal novedad es que la adjudicación de pisos se hará a partir de la aprobación mediante sorteo y no por baremo. La actualización del registro se hace tras 17 años en los que se ha empleado como fórmula para la elección la baremación de méritos.

Una vez que el Pleno apruebe las nuevas normas de manera inicial, se abrirá un periodo de información pública para su posterior aprobación definitiva. Aunque no hay cronograma establecido, se espera que entre las viviendas que se sortearán en un futuro están las 60 que se construirán en el Campo de la Verdad y en San Rafael de la Albaida.

4,5 demandantes por VPO proyectada

Las cifras ponen sobre la mesa de forma muy gráfica la necesidad de vivienda que hay en Córdoba y el interés que despierta un cambio en las normas de adjudicación de la vivienda municipal. En los últimos registros, el número de demandantes de vivienda protegida cuadruplicaba la oferta de inmuebles en Córdoba: 7.434 usuarios inscritos para 1.651 viviendas proyectadas o que se encuentran en fase de entrega, es decir, 4,5 demandantes por piso. De ellos, 4.371 inscripciones son para la compra de pisos protegidos y otras 4.079 para alquiler (aunque puede estarse en la dos categorías).

Facha de la empresa municipal de vivienda, Vimcorsa. / AJ González / COR

Qué desaparece y qué puntúa en las nuevas normas

El sistema vigente, aprobado desde 2009, otorgaba puntos por casi todas las circunstancias que podían distinguir a unos solicitantes de otros. Desde la antigüedad de empadronamiento o la vinculación laboral, que daba hasta 15 puntos; hasta la antigüedad en el registro, que daba seis; residir en una barriada periférica donde estuviera la promoción daba cinco; pertenecer a colectivos especialmente protegidos sumaba entre tres y cinco; o los ingresos, que constituían el grueso de la puntuación, con 50 puntos más un complemento que favorecía a los hogares con menos ingresos dentro de cada tramo.

Todo esto desaparece, ya que una vez se aprueban las nuevas normas a cada demandante se le asignará un número aleatorio y se extraerá otro número que determinará, en sentido ascendente, el orden de todos los inscritos. Diez días hábiles antes se publicará la relación de participantes y después del sorteo, que se hará ante fedatario público, quedará publicada la lista completa en el orden resultante.

Por tanto, tener menos ingresos, llevar más años inscrito o acumular más antigüedad de empadronamiento ya no situará por sí mismo a una persona por delante de otra a la hora de conseguir una VPO. Lo nueva regulación filtrará de manera previa quién cumple los requisitos y en qué cupo entra cada demandante, y después el sorteo establecerá el orden dentro del proceso correspondiente. Además, quien se inscriba después de cerrarse un sorteo irá detrás de todos los participantes del último sorteo, por orden correlativo, hasta que se celebre el siguiente.

Miguel Ángel Torrico y Rocío Oria, presidente y gerente de Vimcorsa, presentan el presupuesto para 2026. / MELLADO

Otro cambio importante es que ahora para los jóvenes menores de 40 años se destinará «no menos del 60% de las viviendas de cada promoción», mientras que en las actuales normas se consideraba joven al menor de 35 años, pero esa condición únicamente aportaba tres puntos en el baremo.

Las nuevas normas establecen cupos -que se mantienen- específicos para víctimas de violencia de género y otros colectivos como personas con discapacidad y movilidad reducida, o familias numerosas. Asimismo, cambia la vigencia de una persona en el registro y las penalizaciones por renuncia a una vivienda adjudicada.

Una modificación iniciada en 2025

El expediente que se lleva al salón de plenos este jueves lleva tramitándose desde mayo de 2025, cuando el consejo de administración de Vimcorsa aprobó la propuesta de modificación. Después se incorporó al plan normativo municipal, se sometió a consulta pública en septiembre de 2025 y el grupo municipal socialista presentó enmiendas, que fueron estudiadas y rechazadas por Vimcorsa.

La asesoría jurídica municipal advirtió de que, antes de aprobar las nuevas normas, era obligatorio solicitar un informe a la Junta de Andalucía. La Consejería de Fomento emitió el 5 de mayo un informe favorable, aunque con consideraciones. A raíz de esas observaciones, Vimcorsa redactó el 19 de mayo una nueva versión de las normas y la junta de gobierno local aprobó ese texto como proyecto el 8 de junio de 2026.

El Consejo del Movimiento Ciudadano se ha mostrado a favor de que la adjudicación de viviendas protegidas se haga por sorteo en vez de por baremo para dar opción a más tipología de familias o personas. Sobre todo, consideran que será más útil para la adjudicación de viviendas en alquiler, porque las de venta están muy limitadas por la necesidad de dar una entrada y de tener acceso a una hipoteca. Por contra, el Consejo Social de la Ciudad cree que el sistema de baremación resulta más justo que el sistema de sorteo y proponía mantener el primero como regla general.