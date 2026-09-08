Córdoba celebra el aniversario de las Ciudades Patrimonio Mundial con el izado de la bandera en la Puerta del Puente: "Es un día muy especial"

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha celebrado el acto por el aniversario de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) con el izado de la bandera conmemorativa en la Puerta del Puente. Coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, Morales ha definido como "muy especial" la jornada de hoy martes, 8 de septiembre.

"Son ya 33 años y Córdoba forma parte de estas 300 ciudades que compartimos esa declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco", ha expresado la teniente de alcalde en un audio remitido a los medios de comunicación y del que se ha hecho eco Europa Press.

Córdoba, con una importante presencia en la OCPM

Asimismo, Morales ha recordado que esta alianza "se ha reforzado un poquito más" tras la celebración del Congreso de Ciudades Patrimonio en Córdoba en septiembre de 2024. En aquella cita, la ciudad califal entró en el consejo de administración de una entidad de la que el alcalde, José María Bellido, es vicepresidente.

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, en el izado de la bandera sobre la Puerta del Puente. / CÓRDOBA

"Todos los años intentamos conmemorar este día con una programación de actividades que comienza con el izado de la bandera de la OCPM en la Puerta del Puente", ha señalado la delegada de Centro Histórico, que además ha precisado que se han puesto en marcha una serie de visitas teatralizadas donde se pretende que "todas las personas que visitan nuestra ciudad que quieran disfrutar de esta actividad conozcan exactamente, con distintas paradas, todas las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que conseguimos".

El itinerario de actividades comienza en la Mezquita y sigue en el Alcázar

El recorrido comienza con la Mezquita-Catedral de Córdoba y sigue en el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde a través de "obras de teatro y de personajes históricos, van explicando cómo se amplió esa declaración de Patrimonio de la Humanidad que tenía la Mezquita con el casco histórico", ha concretado.

"A continuación se explicará también la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Medina Zahara y terminamos en el barrio San Basilio, donde se explica ese premio que tuvimos en el año 2012, a partir del cual conseguimos que nuestros famosos patios de Córdoba consiguieran ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", ha finalizado la teniente de alcalde.