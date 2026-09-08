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El concurso de Doma Clásica abre una nueva edición de Cabalcor en las Caballerizas Reales de Córdoba

La competición reúne a 55 binomios procedentes de distintos puntos de la geografía española

Córdoba. Empieza el concurso de Doma Clásica en Caballerizas.

Córdoba. Empieza el concurso de Doma Clásica en Caballerizas. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Doma Clásica toma este martes las Caballerizas Reales de Córdoba con algunos de los mejores jinetes, caballos y ganaderías llegados desde distintos puntos de España. El histórico recinto cordobés acoge hasta mañana el CDN Copa Ancce de Doma Clásica, la cita que abre un nuevo curso en Cabalcor 2026.

Según la información difundida por Córdoba Ecuestre, la competición reúne a 55 binomios procedentes de distintos puntos de la geografía española, con representación de Andalucía, Valencia, Alicante, Murcia y Extremadura, entre otros territorios. Durante las dos jornadas se disputan un total de 24 pruebas, que suman 106 salidas a pista en las Caballerizas Reales.

Desde caballos jóvenes hasta el Gran Premio

El programa deportivo abarca un amplio abanico de niveles y edades. La competición incluye pruebas para caballos de 4, 5, 6 y 7 años, además de las categorías de escuelas para Alevines, Infantiles, Juveniles y Jóvenes Jinetes. A ellas se suman algunas de las pruebas más destacadas de la Doma Clásica, como San Jorge, Intermedia I, Clásica, Gran Premio y Gran Premio Especial.

Córdoba. Empieza el concurso de Doma Clásica en Caballerizas.

El concurso de Doma Clásica abre una nueva edición de Cabalcor en las Caballerizas Reales de Córdoba. / Manuel Murillo

La cita supone además la continuación del calendario de Cabalcor 2026, el programa ecuestre que Córdoba Ecuestre desarrolla durante los meses de septiembre y octubre en las Caballerizas Reales, uno de los espacios más emblemáticos vinculados al mundo del caballo en la capital cordobesa.

Juan de Dios Ramírez, entre los protagonistas cordobeses

Entre los participantes destaca el jinete cordobés Juan de Dios Ramírez García, que competirá ante el público de Córdoba con dos caballos. Lo hace con Fenacho Azores, en la categoría de 6 años, y con Indio Yet, en la de 4 años. Ramírez García llega a esta competición después de proclamarse subcampeón de España de Caballos Jóvenes de 5 años en 2025.

Córdoba. Empieza el concurso de Doma Clásica en Caballerizas.

El concurso de Doma Clásica abre una nueva edición de Cabalcor en las Caballerizas Reales de Córdoba. / Manuel Murillo

También está presente Adrián Roldán Narváez, campeón de España U25 de Doma Clásica en 2024, que participa con Coqueto AC y Hermes ECE.

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Reconocidas ganaderías

La competición cuenta igualmente con ejemplares de reconocidas ganaderías. Entre ellas figuran la Yeguada de la Cartuja ‘Hierro del Bocado’, con presencia en el Gran Premio; la Yeguada JF Miño, con varios caballos inscritos en distintas categorías; la Yeguada Torrehermosa; la cordobesa Yeguada Ramírez; y la Yeguada Nadales, con ejemplares montados, entre otros, por Alejandro Sánchez del Barco.

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