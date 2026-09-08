El comercio de Córdoba celebrará su gran gala de reconocimientos el 26 de septiembre en el Alcázar de los Reyes Cristianos

El comercio cordobés volverá a tener una noche propia para reconocer a quienes cada día levantan la persiana y mantienen vivos los barrios y municipios de la provincia. El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba acogerá el próximo 26 de septiembre la segunda edición de la Gala de Reconocimientos al Comercio de Córdoba.

Según ha informado la Federación Provincial del Comercio de Córdoba, Comercio Córdoba, organizadora del encuentro, la cita reunirá a comerciantes, empresas, organizaciones empresariales, representantes institucionales y agentes económicos y sociales de distintos puntos de la provincia.

Consolidar la gala como la noche del comercio cordobés

Tras la acogida de la primera edición, celebrada en 2025, la organización pretende consolidar esta gala como la gran noche del comercio cordobés, además de convertirla en un espacio para reconocer a las personas y empresas que contribuyen a generar empleo, actividad económica y vida en las calles, barrios y municipios de Córdoba.

Un momento de la gala del año pasado. / Chencho Martínez

Reconocimientos a la tradición, la innovación y el relevo generacional

La gala pondrá nombre y rostro a distintas historias vinculadas al tejido comercial cordobés. Entre los ámbitos que tendrán presencia se encuentran el emprendimiento, las trayectorias empresariales, el relevo generacional, la innovación, la sostenibilidad y el comercio tradicional. También se reconocerá el papel de la juventud, las mujeres, la artesanía, el comercio rural y el compromiso con el territorio.

Los premios mantendrán además una importante dimensión provincial, con la participación de las organizaciones empresariales que forman parte de Comercio Córdoba. La intención es que el encuentro represente al comercio de toda la provincia, más allá de la capital.

Los Centros Comerciales Abiertos Centro Córdoba, Ciudad Jardín, Santa Rosa-Valdeolleros y Viñuela volverán a contar con un protagonismo destacado durante la celebración. La gala reconocerá así el trabajo desarrollado por estas organizaciones para dinamizar comercialmente sus respectivas zonas.

Premiados en la gala del año pasado. / Chencho Martínez

Los mercados municipales también serán protagonistas

Los mercados municipales de Córdoba estarán igualmente presentes entre los reconocimientos. Comercio Córdoba quiere destacar con ello tanto la importancia de estos espacios como la labor de las familias de comerciantes que mantienen una actividad estrechamente ligada a los barrios y a la vida cotidiana de la capital.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafa Bados, ha explicado que la gala pretende “volver a poner en el centro a quienes levantan cada mañana la persiana de sus negocios, generan empleo, atienden a sus clientes y hacen que nuestras calles y nuestros pueblos tengan vida”. “Detrás de cada comercio hay una historia de esfuerzo, pero también una parte de la historia de Córdoba”, ha señalado Bados.

Público asistente a la gala del año pasado. / Chencho Martínez

Rafael Bados: "El comercio cordobés merece tener una noche propia"

El presidente de la federación también ha defendido la importancia de dedicar una cita específica al sector: “El comercio cordobés merece tener una noche propia en un lugar tan emblemático como el Alcázar, en la que Córdoba reconozca públicamente lo que este sector aporta a nuestra economía y, sobre todo, a nuestra sociedad”.

Los nombres de los comercios, empresas, profesionales y entidades premiados en esta segunda edición se darán a conocer próximamente.