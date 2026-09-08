El Ayuntamiento de Córdoba encarga una 'radiografía' de 10.000 euros para el Pósito de la Corredera

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tiene previsto licitar un contrato para realizar un levantamiento topográfico en tres dimensiones (3D) del Pósito de la Corredera para conocer a fondo el estado del edificio. Un levantamiento topográfico en 3D es una medición muy precisa de un edificio o terreno para reproducir digitalmente su forma, dimensiones y posición real en el espacio.

En concreto, lo que encargará Urbanismo será un levantamiento topográfico en 3D del Pósito y de dos casas anexas, una que da a la plaza del Socorro y otra situada en el Arco Bajo de la plaza de la Corredera. El gasto aprobado para este trabajo es de 10.381,80 euros.

Obras de limpieza y entoldado del Pósito de la Corredera. / Manuel Murillo

¿Qué es el Pósito de la Corredera?

El Pósito de la Corredera es una de las grandes piezas patrimoniales desconocidas de Córdoba, un edificio que permanece prácticamente oculto en el interior de la plaza pese a tener casi cinco siglos de historia. El inmueble fue construido en 1536 por el Concejo de Córdoba para almacenar grano y garantizar el abastecimiento de la población. De hecho, es anterior a la configuración actual de la plaza de la Corredera y fue el primer edificio institucional levantado allí.

Su estructura histórica está formada fundamentalmente por seis grandes naves de dos plantas, separadas mediante muros con enormes arcos. Su configuración respondía precisamente a su función como granero: las características constructivas favorecían la conservación y ventilación del cereal. Urbanismo lo tiene catalogado como inmueble protegido y actualmente figura sin uso y con un estado de conservación algo deficiente.