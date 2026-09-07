El yacimiento de Cercadilla en Córdoba acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica

El acuerdo materializado entre la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para la recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Cercadilla sigue materializándose en acciones concretas. Así, desde este lunes, 7 de septiembre, se está desarrollando en la capital cordobesa la primera edición del Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Este encuentro profesional reúne en Córdoba a estudiantes de grado y posgrado de ramas del conocimiento vinculadas directamente a la arqueología hasta el próximo 18 de septiembre, teniendo el Palacio Imperial de Córdoba como objeto principal de estudio. El itinerario formativo del curso ha suscitado el interés de 26 alumnos nacionales e internacionales, lo cual supone la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas.

Intervención puntual en la trichora norte del Palacio de Maximiano

Bajo la dirección del profesor de la UPO, Rafael Hidalgo; y con la participación de profesorado de la Universidad de Córdoba, está previsto el desarrollo de una intervención arqueológica puntual en la trichora norte del Palacio de Maximiano Hercúleo, uno de los espacios secundarios que se dispusieron entorno al gran salón del trono. De esta forma, los inscritos en estas jornadas formativas "podrán trabajar de forma directa sobre un espacio de gran importancia histórica bajo el control y seguimiento del jefe de la Oficina de Arqueología de la GMU, Juan Murillo".

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica. / CÓRDOBA

El edificio en que se realizará la actuación presenta un especial interés por constituir el espacio principal de la reutilización del Palacio Imperial como centro de culto cristiano, siendo uno de los más importantes complejos cristianos de la Córdoba tardoantigua y altomedieval, en torno al que se concentra una importante necrópolis. En el interior de dicho edificio se localizó en 1992 el anillo sello del obispo Sansón, así como la lápida del obispo Lampadio, obispos de Córdoba de los que no se tenía constancia hasta entonces.

Intervenciones "respetuosas" para la dinamización cultural y económica

Para el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, este curso representa un “claro ejemplo de que el acuerdo marco que suscribimos tres instituciones en el año 2024 sigue dando frutos para la recuperación y conservación del patrimonio de Córdoba”. Al respecto, Torrico ha destacado la importancia de “realizar intervenciones respetuosas, que nos sirvan también como elementos de dinamización cultural y económica así como de motor para el conocimiento científico”.

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica. / CÓRDOBA

“Este curso integra todos los elementos por los cuales firmamos una colaboración con dos universidades; y suma además la posibilidad de que jóvenes de otros países se interesen por la riqueza patrimonial de nuestra ciudad”, ha puesto de relieve el responsable de la GMU, al tiempo que ha expresado su interés en que, tras la intervención arqueológica, pueda realizarse alguna visita de aforo muy reducido. Una cuestión, ha matizado, que “quedará supeditada al criterio técnico” que debe prevalecer para la conservación del yacimiento.