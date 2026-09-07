Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emancipación juvenilLa Vuelta | Van Aert vence en CórdobaVandalismo Mezquita-CatedralEmpresario insolventeRetrasos alta velocidadTrabajadores del campoSabadell - Córdoba CFAlineaciones probablesEl tiempo en CórdobaGentilicio romano de un pueblo de CórdobaEstrella Mª MontesVelá de la FuensantaVirgen de la FuensantaVuelta a España en CórdobaFiesta de la VendimiaGuía Velá de la Fuensanta
instagramlinkedin

Patrimonio

El yacimiento de Cercadilla en Córdoba acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, pone en valor el acuerdo entre el Ayuntamiento, la UCO y la Pablo de Olavide para la recuperación y puesta en valor del espacio

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica.

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El acuerdo materializado entre la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para la recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Cercadilla sigue materializándose en acciones concretas. Así, desde este lunes, 7 de septiembre, se está desarrollando en la capital cordobesa la primera edición del Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Este encuentro profesional reúne en Córdoba a estudiantes de grado y posgrado de ramas del conocimiento vinculadas directamente a la arqueología hasta el próximo 18 de septiembre, teniendo el Palacio Imperial de Córdoba como objeto principal de estudio. El itinerario formativo del curso ha suscitado el interés de 26 alumnos nacionales e internacionales, lo cual supone la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas.

Intervención puntual en la trichora norte del Palacio de Maximiano

Bajo la dirección del profesor de la UPO, Rafael Hidalgo; y con la participación de profesorado de la Universidad de Córdoba, está previsto el desarrollo de una intervención arqueológica puntual en la trichora norte del Palacio de Maximiano Hercúleo, uno de los espacios secundarios que se dispusieron entorno al gran salón del trono. De esta forma, los inscritos en estas jornadas formativas "podrán trabajar de forma directa sobre un espacio de gran importancia histórica bajo el control y seguimiento del jefe de la Oficina de Arqueología de la GMU, Juan Murillo".

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica.

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica. / CÓRDOBA

El edificio en que se realizará la actuación presenta un especial interés por constituir el espacio principal de la reutilización del Palacio Imperial como centro de culto cristiano, siendo uno de los más importantes complejos cristianos de la Córdoba tardoantigua y altomedieval, en torno al que se concentra una importante necrópolis. En el interior de dicho edificio se localizó en 1992 el anillo sello del obispo Sansón, así como la lápida del obispo Lampadio, obispos de Córdoba de los que no se tenía constancia hasta entonces.

Intervenciones "respetuosas" para la dinamización cultural y económica

Para el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, este curso representa un “claro ejemplo de que el acuerdo marco que suscribimos tres instituciones en el año 2024 sigue dando frutos para la recuperación y conservación del patrimonio de Córdoba”. Al respecto, Torrico ha destacado la importancia de “realizar intervenciones respetuosas, que nos sirvan también como elementos de dinamización cultural y económica así como de motor para el conocimiento científico”.

Noticias relacionadas y más

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica.

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica. / CÓRDOBA

“Este curso integra todos los elementos por los cuales firmamos una colaboración con dos universidades; y suma además la posibilidad de que jóvenes de otros países se interesen por la riqueza patrimonial de nuestra ciudad”, ha puesto de relieve el responsable de la GMU, al tiempo que ha expresado su interés en que, tras la intervención arqueológica, pueda realizarse alguna visita de aforo muy reducido. Una cuestión, ha matizado, que “quedará supeditada al criterio técnico” que debe prevalecer para la conservación del yacimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  3. Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
  4. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  5. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  6. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  7. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  8. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa

El yacimiento de Cercadilla acoge a 26 alumnos nacionales e internacionales de un curso de investigación arqueológica

Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar

Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar

Retrasos de hasta 40 minutos en la alta velocidad entre Córdoba, Granada y Málaga por un robo de cable

Retrasos de hasta 40 minutos en la alta velocidad entre Córdoba, Granada y Málaga por un robo de cable

El calor se resiste a marcharse: Córdoba sigue en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas un día más

El calor se resiste a marcharse: Córdoba sigue en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas un día más

Rafa Cruz, informático de 32 años: "Vivo con mis padres porque mi prioridad es tener un empleo estable y ahorrar para comprar una vivienda"

El 82% de los menores de 30 años de Córdoba viven con sus padres pese a que la provincia tiene una de las tasas más altas de emancipación

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 7 de septiembre de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 7 de septiembre de 2026
Tracking Pixel Contents