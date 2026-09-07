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Educación

La Universidad Loyola inicia el curso 2026-2027 con casi 6.000 estudiantes de grado y 58 itinerarios

La institución jesuita arranca su decimocuarto curso académico en los campus de Córdoba, Sevilla y Granada, con la inteligencia artificial como uno de los ejes de innovación

La Universidad Loyola inicia el curso 2026-2027 con casi 6.000 estudiantes de grado y 58 itinerarios.

La Universidad Loyola inicia el curso 2026-2027 con casi 6.000 estudiantes de grado y 58 itinerarios. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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La Universidad Loyola ha iniciado este lunes las clases del curso 2026-2027 en sus campus de Córdoba, Sevilla y Granada, con casi 6.000 estudiantes de grado incorporados a los 58 itinerarios que conforman su oferta académica.

La institución afronta así su decimocuarto curso desde el inicio de su actividad en 2013. El acto solemne de apertura se celebrará el próximo 16 de septiembre en el campus de Sevilla, con una eucaristía a las 10.30 horas y, posteriormente, el acto académico presidido por el rector, Fabio Gómez-Estern.

La lección inaugural correrá a cargo del profesor del Departamento de Comunicación y Artes Fernando Iwasaki, bajo el título Homo Docens, Enodator Praxis Mundi.

La inteligencia artificial, en el foco

Durante la jornada de bienvenida, el rector ha puesto especial énfasis en el uso de la inteligencia artificial y en la necesidad de incorporarla a la actividad universitaria desde criterios éticos y responsables.

La Universidad Loyola inicia el curso 2026-2027 con casi 6.000 estudiantes de grado y 58 itinerarios.

La Universidad Loyola inicia el curso 2026-2027 con casi 6.000 estudiantes de grado y 58 itinerarios. / CÓRDOBA

Loyola ha creado un nuevo espacio web institucional que reúne información, recursos y herramientas vinculadas a la IA para la comunidad universitaria. La intención es disponer de un marco común para su aplicación en ámbitos como el aprendizaje, la innovación y la mejora de procesos.

Gómez-Estern ha defendido que la tecnología debe estar al servicio de las personas y alineada con los principios de la universidad, y ha insistido en la importancia de utilizar estas herramientas con transparencia y responsabilidad.

Más de 50 titulaciones y dobles grados

Para el curso 2026-2027, Loyola mantiene una oferta de más de 50 titulaciones de grado y dobles grados en áreas como Administración y Dirección de Empresas, Economía, Datos, Psicología, Derecho, Criminología, Ingeniería, Educación, Comunicación, Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Humanidades y Teología.

La universidad completa su actividad académica con servicios vinculados a la internacionalización, la empleabilidad y el emprendimiento, además de actividades culturales y deportivas.

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Loyola cuenta actualmente con 6.600 estudiantes en el conjunto de sus tres campus, incluyendo los diferentes niveles y modalidades formativas, y suma ya diez promociones de egresados.

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