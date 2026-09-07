Los alumnos de la Universidad de Córdoba regresan a las aulas de forma escalonada

La Universidad de Córdoba está retomando el curso de manera escalonada y celebrando jornadas de bienvenida con sesiones informativas para el alumnado de nuevo ingreso. Este lunes le ha tocado el turno a la Facultad de Ciencias, que ha acogido a estudiantes de nuevo ingreso en el salón de actos Juan XXIII con un acto que ha contado con la presencia del decanato al completo, del vicerrector de estudiantes y de aproximadamente 400 alumnos.

Estas jornadas, que llevan celebrándose desde el 1 de septiembre y que se prolongarán hasta el 18, empezaron en la Facultad de Filosofía y Letras, continuaron el día 2 en la de Veterinaria y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) y, de nuevo, siguieron en Filosofía y Letras, donde se desarrollan tres sesiones. Esta semana las sesiones han comenzado en la Facultad de Ciencias y continuarán el miércoles 9 en las Facultades de Ciencias del Trabajo, Medicina y Enfermería. La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales seguirán la estela de las otras facultades con su jornada de bienvenida el día 10, mientras que el viernes 11 lo hará la Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC). Esos mismos días también serán las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología las que abrirán sus puertas con jornadas que se celebrarán durante los días 9, 10 y 11.

La sesión informativa se celebra en Belmez el lunes 14

Y ya la semana próxima, el lunes 14, tendrá lugar la sesión informativa en la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB). Por último, cerrarán este ciclo de actos el Centro de Magisterio Sagrado Corazón y el centro universitario Fisidec, ambos adscritos a la Universidad de Córdoba, que recibirán a su nuevo alumnado, respectivamente, los días 15 y 18 de septiembre.

Las clases comienzan de forma escalonada con la celebración de las sesiones informativas / Chencho Martínez

Ayuda al alumno como premisa

Este lunes ha sido la Facultad de Ciencias la que ha formado parte de ese inicio de curso escalonado que está llevando a cabo la UCO. En una mañana centrada en dar la bienvenida, la decana de la Facultad de Ciencias, María del Carmen Ruiz, trató de esgrimir las líneas de lo que sería el primer curso desde que asumió el decanato. "Todos tenéis ahora mismo una mezcla de nervios y sentimientos, expectantes por lo que pueda pasar”, les dijo. Nervios que se palpaban en los nuevos estudiantes que, como Jaime, admitía “estar nervioso” y confesaba que “todos los que hemos venido aquí hoy lo estamos. Todo esto es nuevo para nosotros”. Este estudiante indicó que la jornada le "está sirviendo para conocer un poco la universidad y su funcionamiento”. En su intervención, la decana destacó como “único e innovador” el grado de Matemáticas y Filosofía, que no se imparte en ninguna otra facultad de España. Por último, instó a los alumnos a estudiar “con interés y con rigor" pero también a vivir y disfrutar "del mundo y de la vida universitaria fuera de aquí.”

En la misma línea se manifestó la vicedecana de Orientación y Empleabilidad, Lara Sáez Melero. “Nosotros vamos a darlo todo para que podáis formaros también como personas”, dijo. Sáez invitó a los estudiantes a aprender y crecer "como personas" y a disfrutar "con cabeza. Hay que estudiar, pero también hay que disfrutar y vivir.”

Movilidad universitaria sostenible

El acto concluyó con la intervención del vicerrector de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad, Juan José Giner, que animó a los alumnos a utilizar el transporte público. Giner les aconsejó “ir, en la medida de lo posible, a todas las clases y a actividades. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un inesperado momento para aprovechar una gran oportunidad”.