La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del Sabadell-Córdoba CF, el avance de la investigación del incendio forestal de Cerro Muriano y la recogida de avales de los candidatos a las primarias del PSOE abren la crónica de la tarde
El Córdoba CF visita esta tarde la Nova Creu Alta para enfrentarse al Sabadell en el cuarto encuentro de la temporada. Te contamos los detalles del partido, como siempre, minuto a minuto, a partir de las 20.30 horas. En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por el incendio forestal del pasado mes de julio en Cerro Muriano que arrasó 189 hectáreas y obligó a desalojar a 300 personas. Se trata de trabajadores y administrador de la empresa titular del vehículo que provocó el fuego. Por otra parte, Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz comienzan hoy mismo su recogida de avales para concurrir a las primarias que el PSOE celebrará para elegir candidato a la Alcaldía de Córdoba en 2027. disponen hasta el 16 de septiembre para lograr unos 120 apoyos.
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- Tres detenidos y un investigado por el incendio de un camión de paja en Cerro Muriano que obligó a desalojar a casi 300 personas
- Los tres candidatos a las primarias del PSOE tienen hasta el día 16 para lograr unos 120 avales
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