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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El directo del Sabadell-Córdoba CF, el avance de la investigación del incendio forestal de Cerro Muriano y la recogida de avales de los candidatos a las primarias del PSOE abren la crónica de la tarde

Parte de la plantilla del Córdoba CF en el Nova Creu Alta antes del partido ante el Sabadell.

Parte de la plantilla del Córdoba CF en el Nova Creu Alta antes del partido ante el Sabadell. / CCF

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Córdoba CF visita esta tarde la Nova Creu Alta para enfrentarse al Sabadell en el cuarto encuentro de la temporada. Te contamos los detalles del partido, como siempre, minuto a minuto, a partir de las 20.30 horas. En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por el incendio forestal del pasado mes de julio en Cerro Muriano que arrasó 189 hectáreas y obligó a desalojar a 300 personas. Se trata de trabajadores y administrador de la empresa titular del vehículo que provocó el fuego. Por otra parte, Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz comienzan hoy mismo su recogida de avales para concurrir a las primarias que el PSOE celebrará para elegir candidato a la Alcaldía de Córdoba en 2027. disponen hasta el 16 de septiembre para lograr unos 120 apoyos.

Además, destacamos estas otras noticias:

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