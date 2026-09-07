El Córdoba CF visita esta tarde la Nova Creu Alta para enfrentarse al Sabadell en el cuarto encuentro de la temporada. Te contamos los detalles del partido, como siempre, minuto a minuto, a partir de las 20.30 horas. En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por el incendio forestal del pasado mes de julio en Cerro Muriano que arrasó 189 hectáreas y obligó a desalojar a 300 personas. Se trata de trabajadores y administrador de la empresa titular del vehículo que provocó el fuego. Por otra parte, Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz comienzan hoy mismo su recogida de avales para concurrir a las primarias que el PSOE celebrará para elegir candidato a la Alcaldía de Córdoba en 2027. disponen hasta el 16 de septiembre para lograr unos 120 apoyos.

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