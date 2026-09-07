La actualidad del lunes 7 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las cifras de emancipación de los jóvenes en la provincia, la pérdida de empleo en el campo cordobés y nuestra entrevista a Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, son nuestros titulares para empezar la semana
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El acceso a la vivienda vuelve a estar en el foco en Córdoba: el 82% de los menores de 30 años de la provincia sigue viviendo con sus padres, pese a contar con una de las tasas de emancipación más altas. Es la noticia con la que abrimos nuestra portada esta semana, donde también contamos con una entrevista a Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, en la que reivindica el papel de la Universidad como motor de desarrollo de la ciudad. Además, el campo cordobés afronta una década de pérdida de empleo, con cerca de 24.000 trabajadores menos en los últimos diez años.
- El 82% de los menores de 30 años de Córdoba viven con sus padres pese a que la provincia tiene una de las tasas más altas de emancipación
- Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026: «La Universidad es un gran activo de desarrollo de la ciudad a todos los niveles»
- El campo cordobés pierde cerca de 24.000 trabajadores en diez años
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