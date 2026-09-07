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La actualidad del lunes 7 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las cifras de emancipación de los jóvenes en la provincia, la pérdida de empleo en el campo cordobés y nuestra entrevista a Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, son nuestros titulares para empezar la semana

El acceso a una vivienda propia es el principal obstáculo para la emancipación de los jóvenes. En la imagen un joven lava una sartén en la cocina de su casa.

El acceso a una vivienda propia es el principal obstáculo para la emancipación de los jóvenes. En la imagen un joven lava una sartén en la cocina de su casa. / A.J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El acceso a la vivienda vuelve a estar en el foco en Córdoba: el 82% de los menores de 30 años de la provincia sigue viviendo con sus padres, pese a contar con una de las tasas de emancipación más altas. Es la noticia con la que abrimos nuestra portada esta semana, donde también contamos con una entrevista a Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, en la que reivindica el papel de la Universidad como motor de desarrollo de la ciudad. Además, el campo cordobés afronta una década de pérdida de empleo, con cerca de 24.000 trabajadores menos en los últimos diez años.

Además, destacamos estas otras noticias:

Tema del día

Historias de emancipación en Córdoba

Córdoba ciudad

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