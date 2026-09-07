El acceso a la vivienda vuelve a estar en el foco en Córdoba: el 82% de los menores de 30 años de la provincia sigue viviendo con sus padres, pese a contar con una de las tasas de emancipación más altas. Es la noticia con la que abrimos nuestra portada esta semana, donde también contamos con una entrevista a Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, en la que reivindica el papel de la Universidad como motor de desarrollo de la ciudad. Además, el campo cordobés afronta una década de pérdida de empleo, con cerca de 24.000 trabajadores menos en los últimos diez años.

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