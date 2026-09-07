Los tres candidatos a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Córdoba disponen hasta el 16 de septiembre para lograr unos 120 avales

Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz comenzarán hoy mismo su recogida de avales para concurrir a las primarias que el PSOE celebrará para elegir candidato a la Alcaldía de Córdoba en 2027. Los dos concejales han formalizado este lunes su precandidatura sumándose de este modo a la parlamentaria andaluza, que lo hizo ya el pasado viernes.

Como era previsible, ni la subdelegada del Gobierno, Ana López, ni la senadora Ángeles Luna se presentan a los comicios internos finalmente, aunque sus nombres han estado hasta hoy encima de la mesa. Está por ver si ahora apoyan o no públicamente a alguno de los otros tres candidatos, y si eso inclina la balanza de algún modo.

Se da la coincidencia de que tanto Ana López como Ángeles Luna pertenecen a la agrupación de Ciudad Jardín (Poniente Sur), la más grande en la capital por número de afiliados y la que con diferencia más votos movilizó en las primarias que enfrentaron a Antonio Hurtado y Carmen Victoria Campos en 2022.

Cierre del plazo de presentación

A las 12.00 horas de este lunes se ha cerrado el plazo para la presentación de precandidaturas de manera física y los candidatos han sido citados en la sede de la avenida del Aeropuerto para repasar la cronología de las primarias. Esta tarde se reunirá también la Comisión de Ética para certificar que los aspirantes han adjuntado su declaración de bienes e intereses y han formalizado su precandidatura de forma correcta.

El concejal José Antonio Romero presenta su precandidatura para liderar las listas de su partido en las próximas elecciones municipales / Manuel Murillo / COR

Dos precandidatos formalizan su precandidatura

José Antonio Romero, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial, ha acudido a la sede para formalizar su precandidatura arropado por un nutrido grupo de compañeros que apoyan su candidatura como la exalcaldesa y secretaria de la agrupación de Valdeolleros, Isabel Ambrosio; el actual portavoz en Capitulares, Antonio Hurtado, que hasta ahora no se había querido pronunciar sobre sus preferencias; e históricos socialistas como Francisco García, Angelina Costa o Paco Téllez, entre otros. El lema de su campaña electoral es Córdoba merece más.

Media hora más tarde, el también concejal Ángel Ortiz ha acudido a la sede con un grupo de simpatizantes socialistas, para presentar su precandidatura con Una nueva mirada. El edil ha asegurado que "por problemas de agenda" no han podido acompañarle sus compañeros de la agrupación Sur, pero ha asegurado que cuenta con el apoyo del diputado Alberto Mayoral, secretario de la agrupación Sur, y la concejala Mamen González, e incluso de disponer ya de los avales necesarios.

El concejal Ángel Ortiz presenta su precandidatura a las primarias para las elecciones municipales / Manuel Murillo / COR

Hasta el 16 de septiembre para recoger avales

La terna de candidatos tendrá hasta el 16 de septiembre para lograr un 15% de apoyos entre el algo menos del millar de afiliados del partido en la capital. En los anteriores comicios internos celebrados en 2022 para elegir alcaldable en las municipales de 2019, es decir los que el 11 de diciembre de 2022 enfrentaron a Antonio Hurtado y Carmen Campos, el tope se estableció en 131 avales. En esta ocasión, con la actualización del censo podrían ser menos los apoyos necesarios, entre 115 y 120, aunque se está a la espera de que el PSOE-A dé el dato concreto.

Los precandidatos que logre reunir estos avales serán proclamados candidatos de manera oficial. Se abrirá entonces una campaña de información para que den a conocer sus proyectos, que irá del 17 al 25 de septiembre. La jornada para la votación en primarias será el sábado 26.

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La parlamentaria socialista Victoria Fernández, este viernes en la sede del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Si un aspirante obtiene en dicha votación más de la mitad de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato. En caso contrario, se celebrará una segunda vuelta el sábado 3 de octubre. Entonces, sería proclamado candidato quien reuniese el mayor porcentaje de votos.