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Ayuntamiento de Córdoba

Trece establecimientos con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba recibirán ayudas municipales en 2026

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba destina un total de 68.625,84 euros para fomentar la modernización y la transformación digital de trece establecimientos locales que cuentan con el distintivo de Tabernas Históricas

Un grupo de amigos disfrutan en la taberna El Pisto.

Un grupo de amigos disfrutan en la taberna El Pisto. / A.J. González

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Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la resolución provisional de la convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y la transformación digital y la expansión de mercados 2026, Crece e Innova 2026, para empresas con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba. La resolución provisional propone ayudas para 13 empresas titulares de tabernas históricas, por un total de 68.625,84 euros. La línea de ayudas disponia este año de 70.000 euros de financiación. Los solicitantes tienen ahora un plazo de diez cinco días hábiles para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.

La subvención cubre como máximo el 60% de los gastos subvencionables, sin IVA. El límite ordinario de la Línea 3 es de 10.000 euros, pero las tabernas que ya fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 tienen en 2026 un techo de 5.000 euros. Estas subvenciones municipales están destinadas a proteger, mantener y modernizar los establecimientos reconocidos con el distintivo oficial de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba.

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Una taberna histórica de Córdoba, en una imagen de archivo.

Las Beatillas, una de las tabernas históricas de Córdoba. / Manuel Murillo

13 beneficiarios en 2026

Los beneficiarios han sido Ágora Calleja de las Flores (5.000 euros), Jesús Alamillis (3.625,84 euros), Manuel Bordallo (5.000 euros), Cabezas Romero (10.000 euros), Campos de Córdoba (5.000 euros), Casa Obispo (5.000 euros), El Abuelo (5.000 euros), El Pisto Taberna San Miguel (5.000 euros), Manuel Jiménez (5.000 euros), Raquel Rodríguez (5.000 euros), Rutas de la Judería (5.000 euros), Taberna Plateros de San Francisco (5.000 euros) y Mercedes Villar (5.000 euros).

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