Sucesos
Un robo de cable de las vías provoca hasta 40 minutos de retraso en la alta velocidad que une Córdoba con Granada y Málaga
Adif ha solucionado el problema y la circulación ferroviaria irá recuperando la normalidad de forma progresiva
Un robo de cable en las vías ha provocado retrasos este lunes en la línea de ferrocarril de alta velocidad que une Córdoba con Granada y Málaga. Según explica Adif en un post en la red social X, los trenes de alta velocidad han registrado durante las primeras horas de esta mañana "retrasos por una incidencia que afecta a la señalización".
Finalmente, los operarios han identificado el problema, originado en un robo de cables, y ha procedido a su solución, por lo que la circulación entre Córdoba, Málaga y Granada "tenderá a normalizarse", explica Adif.
Retrasos de hasta 40 minutos
A las 10.45 horas aún había importantes retrasos de hasta 38 minutos en las salidas desde Córdoba-Julio Anguita con destino Granada y algo superiores (40 minutos) con Málaga.
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