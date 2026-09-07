Regreso triunfal de la Virgen de la Fuensanta a su santuario

Córdoba ha despedido la noche de este lunes a la Virgen de la Fuensanta desde la Catedral como se despide a quien se quiere que vuelva pronto. La noche del lunes ha sido la del regreso de la patrona a su Santuario, una procesión triunfal que ha puesto el broche a su estancia en el primer templo de la diócesis y que ha vuelto a reunir a la ciudad en torno a una de sus devociones más arraigadas.

La salida ha estado precedida por la misa que celebró el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Una vez concluida la eucaristía, el interior de la Catedral ha comenzado a llenarse de movimiento. Las distintas hermandades de la ciudad, tanto de pasión como de gloria, fueron tomando posiciones para formar el cortejo que acompañaría a la patrona durante el camino de regreso.

Dentro de la nave catedralicia esperaba la Virgen. El paso, iluminado, resaltaba bajo su templete de plata, mientras el exorno de flores blancas ponía una nota de pureza a la escena. Entre ellas, los nardos aportaban su aroma, ese perfume tan ligado a las grandes noches de la devoción popular y que ha acompañado a la Virgen de la Fuensanta a lo largo de su recorrido.

La Virgen de la Fuensanta regresa a su barrio / Manuel Murillo

El cortejo comenzó a avanzar hacia el Patio de los Naranjos. La Catedral, poco a poco, quedó atrás y las puertas se abrieron a una noche que esperaba a la patrona, lentamente la Virgen se acercaba a la Puerta de las Palmas. Fue allí, en ese preciso instante, cuando la Banda del Maestro Tejera interpretó Fuensanta Coronada. La marcha ha acompañado la aparición de la patrona en el Patio de los Naranjos, completamente repleto de público.

La Virgen de la Fuensanta ha salido a la noche cordobesa entre aplausos, miradas y teléfonos levantados para guardar la imagen. El templete de plata ha comenzado a avanzar entre la multitud y la marcha Saeta Cordobesa ha puesto banda sonora a los primeros metros de una procesión que tenía como destino el Santuario.

Atrás quedaba la Catedral. Por delante, Córdoba. La procesión ha ido recorriendo las calles del casco histórico mientras la patrona ha avanzado con la cadencia pausada de los costaleros. La ciudad ha querido acompañarla en cada tramo. El paso alcanzó el entorno de la Plaza del Potro, uno de los escenarios más reconocibles de la ciudad, y posteriormente continuó por Agustín Moreno, donde la noche adquirió un carácter más recogido.

A medida que la Virgen se alejaba del centro histórico, el paisaje de la procesión iba cambiando. Córdoba ha dejado paso al barrio de la Fuensanta, que ha aparecido ya al fondo como destino inevitable de aquella noche. Así el caminar de la Virgen ha emprendido el último tramo de un recorrido que la devolvería al Santuario, donde la ciudad volverá a encontrarse con ella en el día grande del barrio.

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Será entonces cuando comenzará otro capítulo de esta devoción. La Virgen de la Fuensanta, ya en casa, esperará de nuevo a Córdoba, volviéndose a repetir una escena tantas veces vivida: la de una ciudad que acude a encontrarse con su patrona. Porque la Fuensanta no será solo una imagen venerada en su templo, sino la memoria viva de una devoción que ha atravesado generaciones.