Rafa Cruz, informático de 32 años: "Vivo con mis padres porque mi prioridad es tener un empleo estable y ahorrar para comprar una vivienda"

Rafa Cruz es un ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes cordobeses a la hora de emanciparse, aunque tengan formación y experiencia laboral. Rafa tiene 32 años y un currículo en el que destaca su doble titulación, con dos grados superiores en Sistemas Informáticos y en Desarrollo de Aplicaciones Web. Consiguió su primer empleo en 2022, nada más acabar las prácticas, y ha estado trabajando hasta hace unos meses, pero a día de hoy sigue viviendo con sus padres. «Ahora mismo estoy desempleado y a la espera de que me confirmen un puesto en una empresa», explica. En su sector, hay mucho empleo y en general, los sueldos «dan para vivir medianamente bien».

Estudió en Córdoba, así que no tuvo que vivir en pisos de estudiantes. Está soltero, es hijo único y en casa no tiene presión familiar para que se vaya. «Mi madre está encantada de que siga con ellos», afirma, aunque también confiesa que tiene ganas de independizarse en cuanto pueda. Antes de dar ese paso, su objetivo es «conseguir un empleo estable y ahorrar el dinero suficiente para pagar la entrada y comprar una vivienda».

Ha estado mirando pisos de nueva construcción y ha hecho cálculos para saber cuánto necesitaría, pero sentencia que «están por las nubes en este momento, por encima de los 200.000 euros», lo que le obligaría a disponer de un colchón económico de unos 40.000 euros para afrontar la entrada. «Ahora mismo eso es del todo inviable», reconoce.

Ha valorado la posibilidad de comprar una vivienda de segunda mano, aunque tiene sus dudas porque a ese precio más bajo «habría que sumar el coste de una reforma». También se ha estado informando sobre la vivienda protegida, aunque todavía no se ha inscrito. No tener pareja condiciona sus posibilidades de emancipación, ya que tendría que afrontar en solitario todos los gastos de la compra, la hipoteca y el mantenimiento.

De momento, descarta irse de casa de sus padres para instalarse en un piso de alquiler con el objetivo de ahorrar todo lo posible. Sabe que esta vía supondría un desembolso mensual importante y, además, considera que sería «como tirar el dinero, entre comillas». Por eso, mientras su trabajo esté en Córdoba, no se plantea irse del hogar familiar.

Aunque viva con sus padres, no quiere ser una carga económica para ellos, así que, al mismo tiempo que se esfuerza por ahorrar el dinero que necesita, intenta colaborar en casa, tanto en las tareas domésticas como en los gastos familiares. «Durante 29 años, mis padres me han ayudado», señala convencido, «así que ahora me parece justo que yo también ponga mi granito de arena».