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Educación

El PSOE reclama que todos los colegios de Córdoba estén a punto antes del inicio de las clases

Isabel Bernal denuncia que algunos centros todavía necesitaban actuaciones urgentes el 1 de septiembre y pide acelerar las mejoras de mantenimiento, climatización y zonas de sombra

El PSOE reclama que todos los colegios de Córdoba estén a punto antes del inicio de las clases.

El PSOE reclama que todos los colegios de Córdoba estén a punto antes del inicio de las clases. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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El PSOE de Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que garantice que todos los colegios públicos de Infantil y Primaria de titularidad municipal estén en condiciones adecuadas antes del comienzo del curso, después de denunciar que algunos centros todavía necesitaban actuaciones urgentes de mantenimiento el pasado 1 de septiembre.

La concejala socialista Isabel Bernal ha recordado que el mantenimiento de estos edificios corresponde al Ayuntamiento y ha pedido que las intervenciones necesarias se ejecuten durante los meses de verano para evitar incidencias coincidiendo con la incorporación del profesorado y del alumnado.

Bernal ha señalado que parte de los centros presentan problemas derivados de la antigüedad de sus instalaciones y ha puesto también el foco en la falta de una climatización adecuada ante las elevadas temperaturas que registra Córdoba durante parte del curso.

Críticas por actuaciones pendientes

La edil socialista ha criticado que, tras tres cursos de gestión del actual Gobierno municipal, sigan existiendo actuaciones anunciadas que, según sostiene, no se han ejecutado en su totalidad o con la rapidez necesaria.

El PSOE reclama específicamente el cumplimiento de los proyectos de remodelación de centros, mejora de la climatización y creación de espacios de sombra, medidas que considera prioritarias para mejorar las condiciones de alumnos y profesores.

Entre los centros que, según Bernal, requieren una atención especial figura el colegio San Juan de la Cruz, que ha sufrido una incidencia durante este verano y para el que la concejala reclama una intervención que permita solucionar de forma definitiva sus problemas de infraestructura.

“Las familias, el profesorado y el alumnado merecen que sus colegios estén en condiciones desde el primer día”, ha señalado Bernal, quien considera que no deberían repetirse cada comienzo de curso problemas de mantenimiento pendientes.

Antes del 10 de septiembre

El PSOE ha pedido que todas las actuaciones urgentes estén concluidas antes de la incorporación del alumnado, prevista para el próximo 10 de septiembre.

Bernal ha reclamado al Gobierno municipal una mayor planificación para aprovechar el periodo estival y ejecutar las obras necesarias en los centros. “El Ayuntamiento conoce sus responsabilidades y dispone de todo el verano para realizar las actuaciones”, ha afirmado.

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La concejala ha insistido en que el mantenimiento de los colegios forma parte también de las condiciones necesarias para garantizar una educación pública de calidad y ha reclamado que los edificios sean “seguros, dignos, accesibles y adecuados” para el desarrollo de la actividad educativa.

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