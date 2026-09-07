Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 7 de septiembre de 2026

Festividad

Cuarta jornada de la Velá de la Fuensanta

A las 14.00, tendrá lugar la actuación del grupo musical Cal y canto; a las 19.30, se celebrará una solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral en honor de Ntra. Sra. de la Fuensanta, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba, y concelebrada por el Cabildo Catedralicio y se trasladará la Virgen al Santuario con la participación de las Hermandades y Cofradías; a continuación, actuará la academia de baile Baila conmigo, y para finalizar, a las 23.30 horas, cerrará la jornada la actuación de la banda El último rebelde, que rendirá tributo al grupo El Último de la Fila.

CÓRDOBA. Plaza del Pocito. Avda. de la Fuensanta. Desde las 14.00 horas.

Muestra

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoEspaña, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.