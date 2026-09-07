Los fallecidos en Córdoba el lunes 7 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 8 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Infante Rojas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de la Fuensanta.

Valle Salmoral Gómez

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.