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Los fallecidos en Córdoba el lunes 7 de septiembre
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 8 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Infante Rojas
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de la Fuensanta.
Valle Salmoral Gómez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.
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