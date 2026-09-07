Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Sabadell-Córdoba CFReforma del mercado de la CorrederaDetenidos tras incendio de Cerro MurianoEmpresario insolventeTabernas históricasEmancipación juvenilVirus del NiloPresos en Guinea EcuatorialYacimiento de CercadillaConcurso nacional de salmorejoVandalismo Mezquita-CatedralPiostrosTrabajadores del campo
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 7 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 8 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Infante Rojas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de la Fuensanta.

Valle Salmoral Gómez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  3. Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
  4. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  5. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  6. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  7. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  8. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa

Los fallecidos en Córdoba el lunes 7 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Ayuntamiento organiza una ruta teatralizada por el corazón de la ciudad por el Día de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial

El Ayuntamiento organiza una ruta teatralizada por el corazón de la ciudad por el Día de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial

Los tres candidatos a las primarias del PSOE tienen hasta el día 16 para lograr unos 120 avales

Los tres candidatos a las primarias del PSOE tienen hasta el día 16 para lograr unos 120 avales

Trece establecimientos con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba recibirán ayudas municipales en 2026

El primer concurso nacional del salmorejo llevará Córdoba a las mesas de toda España

Los alumnos de la Universidad de Córdoba inician las clases de forma escalonada

Los alumnos de la Universidad de Córdoba inician las clases de forma escalonada

La Universidad Loyola inicia el curso 2026-2027 con casi 6.000 estudiantes de grado y 58 itinerarios

Tracking Pixel Contents