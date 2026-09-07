Estrella Mª Montes, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026: «La Universidad es un gran activo de desarrollo de la ciudad a todos los niveles»

Estrella María Montes Muñoz, graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba (UCO) fue reconocida recientemente, entre 52 candidaturas, con el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026, un galardón concedido por la Fundación Cuatrecasas para impulsar a jóvenes juristas con una trayectoria académica sobresaliente. El jurado valoró su excelente expediente académico (el haber compatibilizado el grado en Derecho con el grado en Geografía e Historia y un máster en Traducción Especializada); su vocación investigadora, la solidez de su proyecto doctoral y un perfil internacional y multidisciplinar, que combina la formación jurídica con otros campos del conocimiento. A pesar de su juventud, pues nació en Córdoba en 2002, Estrella María Montes ya ejerce como profesora en la Facultad de Derecho de la UCO, a la vez que prepara su tesis doctoral.

-¿Cómo valora haber sido reconocida con el premio Manuel Olivencia?

-Es un premio relevante, que pone de manifiesto el nombre de una personalidad tan destacada como la del profesor Olivencia, sinónimo de esfuerzo, constancia y brillantez, y que colabora en la financiación de proyectos de estudios y de investigación. Es un honor que agradezco a la Fundación Cuatrecasas y que afronto con gran responsabilidad. Además, a través de este premio, se reconoce también a la Universidad que ha procurado mi formación, la Universidad de Córdoba, y concretamente, a la Facultad de Derecho, en la que ahora me encuentro desarrollando labores de docente e investigadora.

-Antes de este galardón ya fue reconocida con el 19º Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea. ¿Cuenta con otros reconocimientos más?

-Con respecto al 19º Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, estoy muy agradecida a la Red de Información Europea de Andalucía, a la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía y al Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada por distinguir mi trabajo con tan prestigioso galardón. Precisamente, esta semana ha sido publicada la monografía correspondiente a este reconocimiento, titulada La libre circulación de documentos públicos relativos al estado civil en la UE: implicaciones jurídicas y traductoras del Reglamento (UE) 2016/1191. Con anterioridad, tuvieron a bien distinguir mi trayectoria académica la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía y la Fundación Unicaja con el 15º Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias, así como también lo hicieron la Universidad de Córdoba y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, con el Premio de Fin de Grado en Derecho.

La profesora de la Facultad de Derecho de la UCO Estrella María Montes, en este centro universitario. / A.J. GONZÁLEZ

-¿Es habitual que recién terminados los estudios de grado se puedan ya impartir clases en la Universidad como es su caso?

-Aunque es cierto que ayudas, como la beca de colaboración del Ministerio de Educación o la beca Semillero de Investigación de la Universidad de Córdoba han resultado un gran apoyo, es común para quienes buscamos hacer carrera universitaria iniciarnos pronto en la docencia. La Universidad es una sedes sapientiae (trono de sabiduría) donde se comparten saberes a distintos niveles. Existen, por supuesto, relaciones de enseñanza-aprendizaje entre profesoras y alumnas, pero también entre maestras y discípulas. En este sentido, he tenido la fortuna no solo de ser adjudicataria de un contrato FPU (contrato de formación de profesorado universitario) al concluir mi maestría, que me permite dedicarme enteramente a la docencia universitaria y a la investigación, sino también de contar con una gran maestra, la profesora Irene Blázquez, catedrática de Derecho Internacional Privado.

-¿Sobre qué tema está haciendo su tesis?

-Mi tesis se centra en la libre circulación del estado civil de las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea. Es un tema que me apasiona y que presenta numerosas aristas: la identidad de género transfronteriza, el cambio de nombre o el reconocimiento de matrimonios igualitario. En definitiva, se trata de poner en el centro de la investigación a la persona y acercar el Derecho de la Unión a la ciudadanía, procurando la transferencia del conocimiento, el crecimiento en derechos humanos y la seguridad jurídica en situaciones iusprivatistas internacionales.

-¿Cómo se le ocurrió compatibilizar los estudios de Derecho con el grado en Geografía e Historia y con un máster en Traducción Especializada y cómo le ha sido posible graduarse de todo en solo 4 años?

-La Historia y la Geografía de la Historia es el gran tablero en el que se originan, desarrollan y relacionan todas las ciencias y muy especialmente las sociales y desde luego, de manera muy esencial, el Derecho: no hay sociedad sin Derecho, ni Derecho sin sociedad. Igualmente, entiendo que, para el jurista, una correcta comprensión de la Historia en toda su extensión es un magnífico punto de apoyo a la hora de abordar el sentido y la aplicación de las distintas instituciones jurídicas. Por otro lado, el lenguaje es otra de las grandes herramientas que ha acompañado al ser humano desde sus albores; en tanto que es un ser social, precisa comunicarse. Tal es su importancia, que todo es reducible a palabras. Palabras imperfectas que momifican una realidad cambiante o que designan una misma cosa con multiplicidad de formas, así los idiomas. Conocemos a través del lenguaje. El Derecho mismo, también es lenguaje; los juristas son intérpretes de la palabra del legislador. Por todo ello, considero que la traducción, en particular la traducción especializada en el itinerario jurídico, constituye una formación básica para una jurista que estudia el Derecho Internacional.

Estrella María Montes, en el centro, durante la recepción del premio Manuel Olivencia. / CÓRDOBA

-¿Hacia dónde se dirigen sus aspiraciones futuras, hacia el Derecho Internacional Privado?

-Bueno, en este momento el objetivo es atender mi tesis doctoral. En la misma llevo ya invertido mucho trabajo y cuento con la inestimable ayuda y la orientación de los miembros de mi departamento y, muy especialmente, de mi directora de tesis, la profesora Irene Blázquez.

-¿Qué opinión le merece la Universidad de Córdoba? ¿Le gustaría quedarse a trabajar en la Facultad de Derecho permanentemente o cree que su destino podría ser la actividad jurídica o privada?

-La Universidad de Córdoba es una Universidad joven y moderna, muy comprometida e ilusionada con el desarrollo de sus proyectos, tanto en la enseñanza como en la investigación. Por otra parte, Córdoba es una ciudad cultural por naturaleza; fuente de sabiduría reza el lema de su escudo. Esta dimensión es ampliamente percibida por propios y foráneos. En este contexto Córdoba y su Universidad están llamadas a identificarse sin límites ni prejuicios. Bajando al suelo diríamos que la Universidad es un gran activo de desarrollo de la ciudad a todos los niveles y que, en ese sentido, merece ser apoyada y apreciada por todos, tanto por la ciudadanía en general como por sus instituciones y asociaciones en particular.

-¿Cómo se está empleando la IA en su ámbito de trabajo? ¿Ve este avance útil o perjudicial?

-La IA es una técnica. Como tal, es intrínseca al ser humano, aporta ventajas y acarrea inconvenientes. La cuestión radica en que cualquier exceso resulta nocivo. Como decía Aristóteles, en el medio está la virtud. Y no hablamos de mediocridad, sino de justa medida. Cuando se inventan nuevas técnicas, se producen crisis con los modelos precedentes; las rupturas con lo que había pasado a ser la «norma» es siempre traumática. Cuando apareció la escritura, esta no contaba con aprobación unánime de sus contemporáneos: al contrario, fue objeto de recelo para muchos sabios que temían perder la mnḗmē, o la capacidad de memorizar, al desaparecer la necesidad de luchar contra el olvido. No por ello se cercenó la genialidad de la invención. Toda técnica es un phármakon, un veneno y un remedio a la vez. Creo que los docentes universitarios estamos en este contexto especialmente llamados a medir la dosis.