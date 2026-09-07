El primer concurso nacional del salmorejo llevará Córdoba a las mesas de toda España

Córdoba quiere que el salmorejo viaje por toda España y que cada cucharada de este plato tan característico sea una promoción del sabor más tradicional de la provincia. Con el objetivo de difundir el patrimonio gastronómico de la tierra nace el primer Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés, un certamen que celebrará cuatro semifinales en distintos puntos del país con la participación de reconocidos cocineros antes de disputar su gran final en Madrid en el marco de Fitur 2027.

Se trata de un concurso que permitirá comparar técnicas, descubrir distintas maneras de interpretar una elaboración tradicional y, sobre todo, poner el foco sobre aquello que hace que el salmorejo cordobés siga siendo una receta viva. "Porque el salmorejo no es solamente algo que se come. Es territorio, es producto, es tradición y es memoria", ha explicado Carmelo Aunión, director de la revista Head Cooking y compañero de la empresa Prepper Luce, que trabaja con la marca Córdoba Patrimonio Gastronómico.

La final, en Fitur

Este primer Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés constará de cuatro semifinales que se celebrarán en cuatro grandes acontecimientos gastronómicos repartidos por toda España en los próximos cuatrimestres. La primera sede será Sevilla, donde se celebrará la Auténtica Premium Food el próximo martes 15 de septiembre a las 14.00. La siguiente cita gastronómica viajará hasta el norte del país con la San Sebastián Gastronómica en la propia ciudad vasca el 6 de octubre.

La tercera semifinal será en la Feria de Alimentación de la provincia de Córdoba, Sabor a Córdoba, el 24 de octubre. El certamen finalizará en Madrid en el mercado Vallehermoso el próximo mes de noviembre, fecha todavía por definir. De cada semifinal se clasificará un solo finalista para la gran final, que tendrá lugar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la cual se celebra anualmente en el Ifema de Madrid. Este 2026, del 20 al 24 de enero.

Un plato de salmorejo. / Archivo / CÓRDOBA

En cada semifinal participarán cuatro chefs que elaborarán un salmorejo cordobés y aportarán su personalidad a cada una de sus elaboraciones, ya que todos recibirán los mismos productos en las mismas proporciones, así como los utensilios necesarios para la elaboración del salmorejo cordobés. El objetivo es comparar las distintas interpretaciones de una receta que, pese a su aparente sencillez, está marcada por el equilibrio entre sus ingredientes. Como requisito indispensable, cada elaboración deberá contener al menos un 30% de salmorejo cordobés conforme a la receta tradicional.

Una receta con identidad

El chef cordobés con tres Estrellas Michelín, Paco Morales, es el embajador de este concurso que ha catalogado como una oportunidad para reivindicar la dimensión gastronómica de la receta tradicional del salmorejo. "Para mí y para nosotros lo importante es ensalzar la bondad del salmorejo", ha apuntado el cocinero, quien ha defendido que la receta admite diferentes interpretaciones, pero "sin perder su identidad". Morales ha presentado el Concurso Nacional del Salmorejo con la esperanza de que "tenga muchas ediciones" en los próximos años.

"Este concurso no debe entenderse solamente como un acontecimiento gastronómico, es también una oportunidad para proyectar Córdoba, para vincular gastronomía y turismo y para demostrar que una receta tradicional puede convertirse en el punto de partida de un acontecimiento contemporáneo. Lo que queremos hacer es llevar el salmorejo a toda España, descubrir cómo se interpreta en los distintos territorios, conocer a los profesionales que lo elaboran y poner en valor las diferentes sensibilidades", ha señalado la delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar.

Presentación del primer Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés en la Puerta del Puente. / CÓRDOBA

Miguel del Pino, presidente de la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés, ha reivindicado el trabajo desarrollado durante años para consolidar el salmorejo cordobés. Cuando nació la cofradía, muchos establecimientos ofrecían simplemente salmorejo sin identificar ni siquiera su procedencia: "Hemos estado siempre dando la data para reivindicar que el salmorejo tenía apellido, que es salmorejo cordobés. Y al final lo hemos conseguido. Cuando vais a algún sitio incluso fuera de Córdoba, en la mayoría de los restaurantes ponen salmorejo cordobés", ha destacado Del Pino para celebrar esa "promoción de Córdoba" conseguida a través de "su plato estrella", cuya receta tradicional ha contado con una importante investigación de la Cátedra de Gastronomía Andaluza de la Universidad de Córdoba.

Para hacer un buen salmorejo, es fundamental emplear un aceite de oliva de calidad. Paqui García, secretaria de la Denominación de Origen (DOP) Priego de Córdoba, ha destacado que el aceite de oliva virgen extra es "uno de los productos fundamentales del salmorejo cordobés". "No hay evento al que vayamos en el que no patrocinemos el salmorejo cordobés. Es el recuerdo a nuestro origen", ha recalcado García. En este concurso también participan las denominaciones de origen protegidas de Lucena y de Baena.

Por su parte, Jesús Guerrero, presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo Hostecor, ha recordado que el salmorejo ha pasado de "ser un plato que se servía únicamente en la temporada de verano", a "un plato que Córdoba sirve durante todo el año en su oferta gastronómica". Un avance que se ha ido consolidando "gracias a las ferias" y a la promoción privada e institucional hasta haber colocado "a Córdoba en un punto gastronómico importante en España".

La organización de este concurso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba Es Más, el Instituto Municipal de Turismo, Hostecor, Gusto del Sur, la Cofradía del Salmorejo Cordobés y distintas empresas y entidades del sector gastronómico.