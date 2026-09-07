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Chase, de 'La Patrulla Canina', llegará al CC La Sierra de Córdoba con una actividad familiar los días 11 y 12 de septiembre

Los más pequeños podrán conocer al personaje, hacerse fotografías con él y visitar un espacio tematizado inspirado en la serie

Chase, de 'La Patrulla Canina', llegará al CC La Sierra de Córdoba con una actividad familiar los días 11 y 12 de septiembre.

Chase, de 'La Patrulla Canina', llegará al CC La Sierra de Córdoba con una actividad familiar los días 11 y 12 de septiembre. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El centro comercial La Sierra de Córdoba recibirá los próximos 11 y 12 de septiembre a Chase, uno de los personajes más conocidos de La Patrulla Canina, dentro de una actividad dirigida especialmente al público infantil y familiar.

Durante ambas jornadas, los niños podrán participar en diferentes sesiones de Meet & Greet para conocer al personaje, saludarlo y hacerse fotografías con él.

La actividad incluirá además un espacio tematizado inspirado en el universo de La Patrulla Canina, en el que las familias podrán fotografiarse junto al vehículo policial de Chase.

Una propuesta de ocio familiar

La iniciativa forma parte de la programación de actividades familiares del centro comercial y busca ofrecer una experiencia de ocio más allá de las compras.

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El gerente de La Sierra, Istvan Aguilera, ha señalado que la llegada de Chase permitirá “seguir creando momentos memorables” para los visitantes y reforzar el papel del centro como espacio de encuentro y entretenimiento para distintos públicos.

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