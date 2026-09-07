Celia Almenara, 27 años, lingüista computacional: "No sé si tendríamos casa si mi pareja no fuera funcionario, mi contrato y mi sueldo no es equiparable para los bancos"

Celia Almenara es de Palma del Río y, como muchos estudiantes de la provincia, se marchó de casa al terminar el Bachillerato. Con 18 años, se instaló en Sevilla para cursar el grado de Filología Alemana y, desde entonces, no ha vuelto salvo durante periodos cortos de vacaciones. Ahora tiene 27 años y hace tres semanas que se ha instalado en una vivienda en propiedad en la provincia de Cádiz. Cuando terminó la carrera, hizo un máster relacionado con las letras digitales y después pasó una temporada en Alemania, hasta que encontró trabajo en Madrid. Recuerda que durante años tuvo que compartir vivienda. «Cuando tienes 18 años lo vives con muchas ganas, es una experiencia que te apetece vivir, pero luego van pasando los años y ves que la situación sigue exactamente igual incluso con un trabajo remunerado y eso te quema mucho», confiesa. «Sola nunca he vivido. En determinadas ciudades es imposible porque te obliga a destinar al alquiler más de un tercio de tu sueldo», reconoce.

«Llegar a esta edad y seguir compartiendo piso, teniendo un buen sueldo, no me parece justo»

Actualmente, trabaja como lingüista computacional en el ámbito de la inteligencia artificial para una consultora tecnológica de Madrid, pero puede teletrabajar y eso le ha permitido elegir su lugar de residencia. Convive con su pareja, que es profesor y cuyos destinos ha seguido, primero hasta Conil de la Frontera y ahora hasta Chiclana, donde acaban de comprar su primera vivienda. «Hemos vivido de alquiler mucho tiempo, pagábamos 750 euros al mes, y eso teniendo mucha suerte porque, en la costa, la mayoría de los alquileres son de septiembre a junio», señala.

Para Celia, ambos son «unos privilegiados porque hemos podido comprar una casa antes de cumplir los 30 años». Se considera muy afortunada por poder elegir dónde quiere vivir, consciente de la situación que atraviesan amigos y compañeros. «Llegar a esta edad y seguir compartiendo piso, teniendo un buen sueldo y una buena posición porque tu trabajo te obliga a estar en un sitio determinado, no me parece justo», asegura.

En su caso, la compra de la casa ha sido posible «gracias al apoyo económico de mis padres y a los ahorros de mi pareja para la entrada», señala, aunque admite que ambos se han quedado «un poco con la soga al cuello después de meternos en la hipoteca». A ello se suma otro elemento que considera fundamental: «No sé si tendríamos la casa si mi pareja no fuera funcionario porque, cuando pides una hipoteca, eso te abre las puertas de los bancos». Tener un contrato indefinido y unos ingresos similares «no es equiparable para ellos», sostiene.

Ahora tienen una cuota similar a la que pagaban anteriormente por el alquiler. «Hemos pasado de pagar por algo que no era nuestro a pagar algo que sí lo es», concluye.