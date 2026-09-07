El Ayuntamiento de Córdoba organiza una ruta teatralizada por el corazón de la ciudad por el Día de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial

La Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba conmemora mañana, 8 de septiembre, el Día de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) con una programación especial que tendrá como acto central el tradicional izado de bandera de esta organización y una ruta teatralizada que permitirá acercar a cordobeses y visitantes la historia de las distintas declaraciones Patrimonio de la Humanidad con las que cuenta la ciudad.

El programa comenzará a las 13.00 horas en la Puerta del Puente, donde el alcalde, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde y delegada para el Centro Histórico, Lourdes Morales, izarán la bandera de la OCPM.

Visita teatralizada por el corazón de la ciudad

A continuación, a las 13.15 horas, dará comienzo la visita teatralizada Córdoba a través de sus declaraciones Patrimonio Mundial, una propuesta divulgativa que plantea un recorrido por algunos de los principales hitos que explican el reconocimiento internacional del patrimonio cordobés.

La actividad ofrecerá, a través de diferentes personajes históricos, la posibilidad de conocer el contexto histórico en el que se produjeron estos reconocimientos con el objetivo de poner en valor la importancia de la protección y conservación del patrimonio.

La ruta comenzará con una introducción dedicada a la Unesco, los orígenes de la protección internacional del patrimonio y el nacimiento de la Lista del Patrimonio Mundial. El primer hito del recorrido será la inscripción de la Mezquita en 1984, primera declaración de la ciudad, en la que la actriz que interpreta a Lubna de Córdoba acercará a los asistentes a la historia del monumento.

La primera parada se situará junto al monolito de la Declaración del Centro Histórico, donde se recordará también el conocido poema de Góngora, para continuar por la Ribera, junto al parterre que incorpora el símbolo de Patrimonio Mundial.

La segunda parada, en la explanada del Alcázar de los Reyes Cristianos, estará dedicada a la ampliación de la declaración al Centro Histórico de Córdoba en 1994 con la interpretación de la actriz que representará a Isabel la Católica, quien trasladará a los participantes a esa época, en la que también se produjo el encuentro con Cristóbal Colón.

El recorrido continuará hasta los jardines situados frente a los Baños del Alcázar Califal, junto a la estatua de Al-Hakam II, donde se abordará la inscripción de la Ciudad Califal de Medina Azahara en 2018. En esta tercera parada, el personaje de Subh acercará al público a la historia de Medina Azahara desde una perspectiva marcada por las intrigas de la corte califal.

La última parada, y cierre de la visita, se desarrollará en el barrio de San Basilio, junto a la estatua dedicada a los Patios de Córdoba, para recordar la inscripción de los Patios como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012. Una cuidadora será la encargada de poner voz a esta última parte del recorrido.

Declaraciones de la Unesco vinculadas a Córdoba

Como cierre de la actividad, también se recordarán las otras dos inscripciones de la Unesco vinculadas a la ciudad, el Flamenco y la Dieta Mediterránea, reconocidos en 2010 y 2013 respectivamente.

La teniente de alcalde y delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha confirmado que “con esta programación queremos acercar el patrimonio de Córdoba a la ciudadanía de una forma divulgativa, participativa y vinculada a la propia historia de la ciudad, poniendo en valor el conjunto de reconocimientos internacionales que nuestra ciudad ha recibido a lo largo de las últimas décadas”.

La actividad cuenta con un aforo limitado a 30 personas y requiere inscripción previa. Las reservas pueden realizarse a través del correo electrónico reservas@cordobafilia.com