El Ayuntamiento de Córdoba licita la redacción del proyecto para la reforma integral del Mercado de la Corredera

El Ayuntamiento de Córdoba prepara una reforma integral del Mercado de la Corredera de algo más de un millón de euros y, como estaba previsto aunque con algo de retraso, el equipo de gobierno saca ya a licitación el servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de estas obras de mejora y restauración del mercado. El pliego también incluirá el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud.

El mercado de la Corredera, que forma parte del Bien de Interés Cultural que es la propia plaza, presenta desde hace tiempo problemas de humedades y filtraciones y necesita modernizar sus instalaciones, su accesibilidad, así como mejorar los servicios para los comerciantes y clientes. El delegado responsable de los mercados municipales, Julián Urbano, se comprometió a hacerlo y a renovar el que es el buque insigna de las plazas de abastos de Córdoba.

Recuperar el sótano

Además, es intención del Ayuntamiento recuperar el sótano del mercado para permitir de nuevo su uso, aunque con acceso restringido. La idea del equipo de gobierno es que las actuaciones se hagan por fases para que no se tenga que cerrar completamente el mercado.

Un edificio de 1586

El edificio construido por Juan de Ochoa está fechado en 1586, fue originalmente cárcel y casa del corregidor, después fábrica de sombreros y, desde finales del siglo XIX, mercado. Actualmente el mercado ocupa la planta baja, el sótano está sin uso y la primera planta alberga el centro cívico.

Qué se pretende hacer en la intervención

El mercado de la Corredera presenta en la actualidad importantes problemas de humedad, filtraciones y deterioro de sus instalaciones. Un estudio de patologías de 2025 constató humedades por capilaridad y filtraciones, mientras que una inspección anterior, de 2022, detectó arquetas en mal estado, acumulación de depósitos y roturas en colectores de saneamiento.

Por estos motivos, la idea del Consistorio cordobés es llevar a cabo una reforma integral que incluya actuaciones de saneamiento, electricidad, climatización, seguridad o accesibilidad entre otras. Aunque será el proyecto que en breve saldrá a licitación el que determine qué actuaciones se acometerán se apunta la necesidad de acometer la reparación o sustitución de la red enterrada, arquetas, colectores y evacuación de pluviales, priorizando técnicas que permitan reducir las molestias y, si es posible, reparar tuberías sin abrir zanjas. Renovar las instalaciones eléctricas en la planta baja y el sótano y del alumbrado de emergencia.

Puestos del mercado de la Corredera. / A. J. González

Por otro lado, está previsto retirar el sistema actual de climatización del patio y de la zona de frutería y la colocación de uno nuevo; ventilación del sótano y retirada de equipos obsoletos de la cubierta. Además, se revisará la protección contra incendios, telecomunicaciones y estudio para instalar cámaras de videovigilancia.

En cuanto a la accesibilidad, se quiere sustituie el actual montacargas por un ascensor hasta el sótano, revisión general de la accesibilidad y reforma integral de los aseos públicos.Además, se prevé la impermeabilización de la cubierta plana, revisión de la cubierta de teja y de la montera acristalada del patio, así como la reparación de filtraciones y tratamiento de humedades en muros, columnas, pilastras y fachadas.

Por otro lado, se hará la impieza y reparación de la fachada principal, renovación o tratamiento de pavimentos, revestimientos y pinturas afectados por la humedad. Por último, se quieren crear vestuarios y aseos específicos para los vendedores.

Para evitar el cierre completo del mercado, el pliego valorará las soluciones que reduzcan los tiempos de ejecución y permitan intervenir en la red de saneamiento sin zanjas, mediante técnicas como encamisado, sliplining, spray lining o pipe bursting.

Julián Urbano, delegado de Mercados, y Moisés Martín, presidente de los comerciantes de la Corredera, en la puerta del mercado de abastos. / Rafael Mellado

Presupuesto y plazos

El Ayuntamiento calcula que las obras tendrán un presupuesto de ejecución material de 1.075.200 euros. Sobre esa estimación se calcula el contrato que ahora se licita, el de la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud por 137.100,90 euros más IVA, 165.892,09 euros en total.

La empresa adjudicatario tendrá cuatro meses para redactar el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud. Más tarde, se encargará de la dirección de las obras, para las que el Ayuntamiento realiza una estimación inicial de 12 meses de ejecución. Al tratarse de un BIC, antes de aprobar definitivamente el proyecto y comenzar las obras será necesaria la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.