Ángel López renueva la cúpula de Nuevas Generaciones de Córdoba con un enfoque más reivindicativo

Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba ha anunciado una reestructuración de su dirección con la que pretende reforzar su presencia en la calle y centrar su actividad en asuntos que afectan directamente a los jóvenes, como la vivienda, el empleo, la educación, la digitalización o la salud mental.

Así lo ha señalado el presidente provincial de NNGG, Ángel López, que ha configurado un nuevo núcleo de dirección junto al secretario general, Manuel Lopera, y la nueva vicepresidenta, Victoria Castro.

Según López, la nueva estructura busca orientar la actividad de la organización hacia los problemas que dificultan el desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo a nuestra generación se le escapan las oportunidades por culpa de las políticas de Sánchez y el PSOE que nos ahogan. Estamos hartos de que nos traten como a una generación de cristal o nos vendan humo», ha afirmado.

«Los jóvenes cordobeses quieren trabajar, poder irse a vivir su vida y que no les crujan a impuestos. Para eso hemos montado este grupo, para ser un altavoz de rebeldía frente a lo que no funciona y dar la cara para que se nos escuche», ha añadido.

Un presidente, varias vicesecretarías

El nuevo organigrama distribuye las competencias de NNGG en varias vicesecretarías. Una coordinación general y de organización, encabezada por Carmen Parras, que se ocupará de reforzar la implantación de la organización en los municipios y barrios de la provincia y de impulsar la incorporación de nuevos jóvenes.

«Con este movimiento el nuevo equipo viene a liderar la alternativa política para los jóvenes de la provincia que quieren trabajar, prosperar y ser libres», ha sostenido López.

Vivienda, empleo y reto digital

Una de las principales novedades es la creación de la vicesecretaría de Vivienda y Trabajo, centrada en cuestiones como la emancipación juvenil, la precariedad laboral, la fiscalidad y el emprendimiento. NNGG plantea además tomar como referencia las medidas desarrolladas por el Gobierno andaluz.

«Exigiremos políticas de vivienda reales, partiendo de una premisa clara: si el Estado te quita gran parte de lo que ganas y el resto se va en el alquiler, independizarse es un lujo inalcanzable, no un derecho», ha señalado el presidente provincial.

La vicesecretaría de Reto Digital, por su parte, abordará cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el impacto de las redes sociales sobre la salud mental y la conectividad en el medio rural.

Por su parte, la vicesecretaría de Universidad, Educación y FP trabajará sobre la conexión entre formación y empleo, la Formación Profesional y la libertad educativa.

Acción social, formación y comunicación

El nuevo organigrama incorpora además una vicesecretaría de Juventud Católica y Acción Social, dedicada a cuestiones relacionadas con el humanismo cristiano, la solidaridad y la libertad religiosa.

La vicesecretaría de Ideario Político tendrá como cometido desarrollar el discurso político de la organización y defender los planteamientos del centroderecha, mientras que la vicesecretaría de Formación se ocupará de preparar a los jóvenes en materias como liderazgo y debate y de mantener iniciativas como el Torneo de Debate que NNGG celebra anualmente en Córdoba.

La vicesecretaría de Comunicación centrará buena parte de su actividad en redes sociales como TikTok e Instagram, con la intención de adaptar los mensajes de la organización a los canales utilizados por los jóvenes.

Finalmente, la vicesecretaría de Afiliación se encargará de desarrollar campañas dirigidas a ampliar el número de miembros de Nuevas Generaciones.

López ha asegurado que la reorganización pretende imprimir un perfil más reivindicativo a NNGG. «Se acabó el tiempo de asentir y callar. Si el Gobierno de Sánchez y el PSOE no nos dan soluciones reales, se las vamos a exigir en la calle, en las redes y donde haga falta. No vamos a pedir permiso para defender nuestro futuro», ha concluido.