El 82% de los menores de 30 años de Córdoba viven con sus padres pese a que la provincia tiene una de las tasas más altas de emancipación

Hay quien se va de casa para estudiar fuera y ya no vuelve, haciendo más o menos equilibrios para conseguirlo; quien logra la estabilidad laboral y la independencia económica, pero prefiere seguir viviendo con sus padres; y quien se ve obligado a alargar su estancia en el hogar familiar porque acceder a una vivienda es misión imposible. Córdoba es la segunda provincia con mayor tasa de emancipación juvenil de Andalucía y, aun así, más del 82% de los menores de 30 años de la provincia siguen sin dar el salto.

Según los datos correspondientes a 2025 facilitados por el Consejo de la Juventud de Andalucía, solo un 17,8% de los jóvenes cordobeses de entre 16 y 29 años ha conseguido independizarse, un porcentaje que está 1,6 puntos por encima del año anterior y dos puntos por encima de la media andaluza, que se sitúa en el 15,8%. Esa leve diferencia tampoco es como para tirar cohetes. En números absolutos, de los 120.000 jóvenes de entre 16 y 29 años que viven en Córdoba, unos 21.000 se han emancipado, frente a otros 99.000 que permanecen en casa de sus padres.

Para José Juan Timermans, presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía, que «emanciparse antes de los 30 sea casi un milagro no es un problema individual, sino un fracaso del Estado del bienestar». A su juicio, la dificultad para abandonar el hogar familiar responde especialmente a «la falta de oferta accesible de vivienda y una escalada de precios que nos expulsa de nuestras ciudades y pueblos».

Según el Observatorio de Emancipación, el proceso se hace más visible conforme aumenta la edad. En Andalucía, la tasa es especialmente reducida entre los 16 y 24 años, mientras que entre los 25 y 29 años alcanza el 31,2%. Es decir, incluso en este último tramo, solo alrededor de tres de cada diez personas han conseguido abandonar el hogar familiar.

La emancipación aumenta considerablemente entre los 30 y 34 años, cuando alcanza el 61,4%. Aun así, cerca de cuatro de cada diez personas de estas edades continúan sin vivir de manera independiente. También existen importantes diferencias según el lugar de residencia. En Andalucía, la tasa de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años se sitúa en el 8,6% en las zonas densamente urbanas, aumenta al 12,9% en las zonas intermedias y alcanza el 21,8% en las áreas escasamente pobladas. Es una diferencia relevante en una comunidad con provincias, como Córdoba, caracterizadas por un importante peso de los municipios rurales, aunque los propios datos no permiten establecer una relación causal entre ambas circunstancias.

Compartir piso es la única opción que no exija destinar más del 30% del sueldo a la vivienda

La situación andaluza se enmarca en un problema generalizado en España. La tasa estatal de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años se situó en 2025 en el 14,5%, el nivel más bajo registrado por el Observatorio. Además, el informe sitúa en 30,2 años la edad media a la que se abandona el hogar familiar en España, casi cuatro años más tarde que en la Unión Europea, donde la media es de 26,3 años. Las mujeres españolas se emancipan de media a los 29,6 años, frente a los 30,8 de los hombres.

Cuánto cuesta vivir por tu cuenta en Córdoba

A la hora de emanciparse, el principal obstáculo es el acceso a una vivienda, ya sea en alquiler, en propiedad o compartida. Y en este punto Córdoba presenta una aparente contradicción: sus precios están entre los más bajos de las capitales andaluzas, pero continúan siendo demasiado elevados en relación con los salarios de los jóvenes.

En Córdoba capital, el precio medio de una vivienda en alquiler se sitúa en 688 euros mensuales, pese a haber aumentado un 7,5% durante 2025. Se trata del tercer alquiler más barato entre las capitales andaluzas, únicamente por detrás de Jaén y Almería. Sin embargo, una persona joven asalariada tendría que destinar el 66% de su sueldo a pagar esa renta si quisiera vivir sola, más del doble del 30% que se utiliza como referencia para considerar asumible el gasto en vivienda.

Una «hucha de la vivienda»

Esta distancia entre ingresos y precios es, según Timermans, uno de los principales problemas que afrontan las nuevas generaciones. El presidente del Consejo de la Juventud considera que la crisis de la vivienda «está fracturando nuestra sociedad, abriendo una brecha intergeneracional sin precedentes en Andalucía». «Se ha asumido como un consenso intocable la necesidad de blindar la hucha de las pensiones para garantizar la dignidad de nuestros mayores, lo cual es de absoluta justicia, pero Andalucía necesita una hucha de la vivienda para garantizar los proyectos de vida de los jóvenes», sostiene.

La compra tampoco resulta sencilla. El precio medio de una vivienda libre en Córdoba capital alcanzó los 124.340 euros, tras subir un 9,1% en un año. Es el segundo más bajo de Andalucía, muy lejos de los 289.730 euros de Málaga o los 189.320 de Cádiz. Afrontar una hipoteca de manera individual supondría para una persona joven destinar el 43,8% de su salario. Para que ese esfuerzo no superase el límite del 30%, debería disponer de unos 1.522 euros netos mensuales, un 46% más que el salario juvenil de referencia utilizado para Córdoba.

La situación mejora cuando la compra se afronta con los ingresos conjuntos de un hogar. En ese caso, el esfuerzo estimado para acceder a la propiedad se reduce al 20,2% de los ingresos de un hogar joven.

A. J. González

La tercera posibilidad es compartir vivienda. Una habitación en Córdoba cuesta alrededor de 262 euros mensuales, el segundo precio más bajo de las capitales andaluzas después de Jaén, donde se sitúa en 250 euros. Este gasto supone aproximadamente el 25,1% del salario de una persona joven. De las tres alternativas analizadas, compartir piso es, por tanto, la única que queda por debajo del umbral del 30% de los ingresos para una persona joven que afronta el coste por sí sola.

Los datos dibujan así una realidad aparentemente contradictoria. Córdoba tiene la segunda tasa de emancipación juvenil más alta de Andalucía y unos precios de vivienda que se encuentran entre los más bajos de las capitales de la comunidad. Pero, incluso con estas condiciones, los salarios dificultan que la mayoría de los jóvenes pueda vivir sola sin realizar un esfuerzo económico considerado excesivo.

Para Timermans, «este problema no se soluciona con parches», sino que requiere «valentía política y soluciones estructurales». El Consejo de la Juventud reclama la aprobación de la nueva Ley de Juventud y que la vivienda ocupe un lugar prioritario en el Plan Estratégico de la Juventud de Andalucía. Entre sus propuestas figura también la implantación del denominado Youth Test, una herramienta destinada a evaluar previamente el impacto de las leyes y los presupuestos sobre las nuevas generaciones. «Gobernar pensando en el futuro de Andalucía significa no legislar de espaldas a la generación que debe sostenerla», concluye Timermans.