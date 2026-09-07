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Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar

La entidad ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre así como talleres familiares

Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar.

Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar. / David Campos

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

A través de una intervención integral, CaixaProinfancia acompaña durante todo el curso escolar a niños, niñas y adolescentes de más de 50 familias en situación de vulnerabilidad en Córdoba. El programa ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre, y talleres familiares, además de ayudas para cubrir necesidades básicas, como la alimentación y la higiene infantil, material escolar y productos específicos, como gafas y audífonos.

Además, con motivo del inicio del curso, este apoyo se refuerza con la entrega de kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas -infantil, primaria y secundaria- para "contribuir a aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas", explica CaixaProinfancia en una nota de prensa. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a la edad de cada menor.

"Queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse. Ese apoyo desde la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro", ha señalado Marc Simón.

En toda España, el programa acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas para adaptar la intervención a las necesidades de cada familia.

En Córdoba, las entidades sociales que colaboran con el programa CaixaProinfancia son Cic Batá, Asociación Ayumen de Ayuda al Menor y Ariadna Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes.

Romper el ciclo de la pobreza mediante la educación

En España, uno de cada tres niños crece en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En este contexto, el programa presta atención a aquellos factores que pueden condicionar el desarrollo de los menores, como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias materiales. El objetivo es que las circunstancias económicas no limiten sus oportunidades educativas ni su desarrollo personal.

Los resultados reflejan el impacto de este acompañamiento. El 84,7% de los participantes de CaixaProinfancia obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2,6 puntos por encima de la media nacional.

Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar.

Más de 50 familias cordobesas obtiene apoyo de CaixaProinfancia para afrontar el inicio del curso escolar. / David Campos

Actualmente, CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Actúa en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros. Desde su puesta en funcionamiento en 2007, CaixaProinfancia ha acompañado a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de toda España.

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La Fundación ”la Caixa” impulsa, además, otras iniciativas dirigidas a reducir las desigualdades desde la infancia, como las Convocatorias de Proyectos Sociales o la convocatoria Más Infancia, cofinanciada con el Fondo Social Europeo. En 2026, la entidad habrá destinado más de 700 millones de euros a programas de transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.

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