UGT y CCOO urgen a Córdoba a prepararse para aprovechar la oportunidad de la BLET

Las secretarias generales de UGT y CCOO, Encarna Laguna y Marina Borrego, respectivamente, coinciden en que la futura base logística del Ejército de Tierra (BLET) puede ser un revulsivo para la economía cordobesa, pero advierten de que su efecto dependerá de que la provincia se prepare para aprovecharlo.

UGT entiende que Córdoba debe transformar la mejora del empleo y la oportunidad creada por la BLET en un nuevo modelo productivo con salarios dignos, industria, innovación, igualdad y cohesión territorial. Advierte que el retorno de este gran proyecto no será automático y, sin la debida planificación, parte del valor añadido y de los contratos podrían irse fuera. En opinión de Encarna Laguna, el éxito debe medirse por el empleo estable creado, los salarios, la incorporación de mujeres y jóvenes, el crecimiento de las pymes, la innovación transferida y la distribución de las oportunidades.

Así, lamenta que la mejora del empleo actual no ha corregido debilidades estructurales como el peso de los servicios, la estacionalidad, la desigualdad y la salida de jóvenes. Para contrarrestarlas, destaca también otros objetivos como el aumento del valor añadido de sectores tradicionales.

Marina Borrego: «Córdoba no está recibiendo las inversiones públicas necesarias»

Desde CCOO, Marina Borrego afirma que «Córdoba no está recibiendo las inversiones públicas necesarias para sentar las bases de la industrialización y vemos con cierto temor que la apuesta de futuro de la provincia se fie a la única carta de la BLET (...) que puede quedar desaprovechada si no estamos preparados».

Esta responsable sindical insta a industrializar los sectores que conforman la base de la economía provincial y virar asismismo hacia otros ámbitos que generan más valor añadido, un empleo más estable y de mayor calidad. CCOO manifiesta su preocupación por la posibilidad de que la inversión privada derive los beneficios fuera de la provincia; por la marcha del talento joven y por la posibilidad de que no se asuman los retos «para que el potencial de la provincia deje de ser un proyecto y se convierta en realidad».