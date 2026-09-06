Córdoba vive un domingo marcado por la llegada de La Vuelta a España, una nueva polémica por actos contra el patrimonio y una reivindicación bienestar animal. Wout van Aert se ha proclamado califa de Córdoba tras imponerse por segunda vez en el sprint final de Vallellano, igual que en 2024, en una jornada de la Vuelta marcada por un calor inhumano. Por otro lado, cuatro jóvenes han sido identificados después de subir a las columnas de la Mezquita-Catedral, en unos actos vandálicos que han vuelto a poner el foco sobre la protección del monumento. Además, las protectoras reclaman más medios para gestionar las colonias de gatos comunitarios: aseguran que el coste para las arcas públicas es de apenas 67 céntimos por vecino y que ya se han realizado 7.200 esterilizaciones.

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