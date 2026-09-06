La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La etapa de La Vuelta en Córdoba, el vandalismo en la Mezquita-Catedral de Córdoba y la propuesta de las protectoras para la gestión de los gatos de la ciudad centran los temas del día
Córdoba vive un domingo marcado por la llegada de La Vuelta a España, una nueva polémica por actos contra el patrimonio y una reivindicación bienestar animal. Wout van Aert se ha proclamado califa de Córdoba tras imponerse por segunda vez en el sprint final de Vallellano, igual que en 2024, en una jornada de la Vuelta marcada por un calor inhumano. Por otro lado, cuatro jóvenes han sido identificados después de subir a las columnas de la Mezquita-Catedral, en unos actos vandálicos que han vuelto a poner el foco sobre la protección del monumento. Además, las protectoras reclaman más medios para gestionar las colonias de gatos comunitarios: aseguran que el coste para las arcas públicas es de apenas 67 céntimos por vecino y que ya se han realizado 7.200 esterilizaciones.
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- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: identificados cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Las protectoras reivindican en Córdoba la gestión de los gatos comunitarios: 67 céntimos por vecino y 7.200 esterilizaciones
Además, destacamos estas otras noticias:
La Vuelta en Córdoba
- Van Aert se proclama califa de Córdoba con un calor inhumano en la Vuelta
- Fotogalería | La expectación de los aficionados en Vallellano, línea de meta de la Vuelta en Córdoba
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Córdoba ciudad
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Provincia
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