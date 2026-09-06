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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La etapa de La Vuelta en Córdoba, el vandalismo en la Mezquita-Catedral de Córdoba y la propuesta de las protectoras para la gestión de los gatos de la ciudad centran los temas del día

Wout Van Aert celebrando la victoria de etapa en el sprint final de Vallellano.

Wout Van Aert celebrando la victoria de etapa en el sprint final de Vallellano. / Javier Lizón / EFE

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba vive un domingo marcado por la llegada de La Vuelta a España, una nueva polémica por actos contra el patrimonio y una reivindicación bienestar animal. Wout van Aert se ha proclamado califa de Córdoba tras imponerse por segunda vez en el sprint final de Vallellano, igual que en 2024, en una jornada de la Vuelta marcada por un calor inhumano. Por otro lado, cuatro jóvenes han sido identificados después de subir a las columnas de la Mezquita-Catedral, en unos actos vandálicos que han vuelto a poner el foco sobre la protección del monumento. Además, las protectoras reclaman más medios para gestionar las colonias de gatos comunitarios: aseguran que el coste para las arcas públicas es de apenas 67 céntimos por vecino y que ya se han realizado 7.200 esterilizaciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

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