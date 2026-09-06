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La actualidad del domingo 6 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los retos del nuevo curso en Córdoba, la llegada de La Vuelta y el futuro de Caballerizas centran los temas del día

15ª etapa de La Vuelta a España, que se disputa entre Palma del Río y Córdoba.

15ª etapa de La Vuelta a España, que se disputa entre Palma del Río y Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba encara este domingo el inicio de un nuevo curso marcado por los retos y oportunidades para su tejido empresarial, que afronta los próximos meses con impulso inversor, pero también con desafíos en materia de empleo, energía y conexiones ferroviarias. Además, el calor extremo ha condicionado la llegada de La Vuelta a Córdoba, que ha tenido que completar una versión compacta de la etapa. Por otro lado, el futuro de Caballerizas Reales centra la entrevista con Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, que avanza como primera actuación la liberación de la huerta de los barracones militares.

Además, destacamos estas otras noticias:

El nuevo curso

Córdoba ciudad

Provincia

Campo y cambio climático

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