Córdoba encara este domingo el inicio de un nuevo curso marcado por los retos y oportunidades para su tejido empresarial, que afronta los próximos meses con impulso inversor, pero también con desafíos en materia de empleo, energía y conexiones ferroviarias. Además, el calor extremo ha condicionado la llegada de La Vuelta a Córdoba, que ha tenido que completar una versión compacta de la etapa. Por otro lado, el futuro de Caballerizas Reales centra la entrevista con Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, que avanza como primera actuación la liberación de la huerta de los barracones militares.

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