La actualidad del domingo 6 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los retos del nuevo curso en Córdoba, la llegada de La Vuelta y el futuro de Caballerizas centran los temas del día
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Córdoba encara este domingo el inicio de un nuevo curso marcado por los retos y oportunidades para su tejido empresarial, que afronta los próximos meses con impulso inversor, pero también con desafíos en materia de empleo, energía y conexiones ferroviarias. Además, el calor extremo ha condicionado la llegada de La Vuelta a Córdoba, que ha tenido que completar una versión compacta de la etapa. Por otro lado, el futuro de Caballerizas Reales centra la entrevista con Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, que avanza como primera actuación la liberación de la huerta de los barracones militares.
- Las empresas de Córdoba encaran el nuevo curso entre el impulso inversor y los retos de empleo, energía y ferrocarril
- El calor provoca una versión compacta de La Vuelta a su llegada a Córdoba
- ENTREVISTA | Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre: «Lo primero que haremos será liberar la huerta de Caballerizas de los barracones militares»
Además, destacamos estas otras noticias:
El nuevo curso
- POLÍTICA | Con el telón de fondo de las municipales
- URBANISMO | La construcción de la BLET y su parque industrial marcarán los próximos meses
- SOCIEDAD | Problemas enquistados y temor a un repunte de la inflación
- EMPLEO | UGT y CCOO urgen a Córdoba a prepararse para aprovechar la oportunidad de la BLET
- HERMANDADES | Las cofradías cordobesas encaran un nuevo curso marcado por las salidas extraordinarias
Córdoba ciudad
Provincia
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- Cabra se llena de color con su Batalla de Flores
Campo y cambio climático
Deportes
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