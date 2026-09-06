Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre: «Lo primero que haremos será liberar la huerta de Caballerizas de los barracones militares»

-Después de tantos años hablando del proyecto, ¿podemos decir que el Centro Internacional del Caballo va a ser pronto una realidad?

-Este jueves hemos cerrado un proceso de 16 años y ahora empezamos una nueva etapa que queremos que vaya muy rápida, porque tenemos muy claro lo que queremos hacer, ya que ha habido tiempo de pensarlo y repensarlo. Hay hecho un trabajo previo enorme, que ya se ha presentado a Urbanismo y que se va a hacer por fases.

-¿Cuándo comenzarán físicamente las obras en Caballerizas?

-De forma inmediata. Nuestra prioridad ahora es Cabalcor, pero a finales del mes de octubre empezaremos con las obras que estarán divididas en fases.

-El convenio con el Ayuntamiento les obliga a hacer todas las obras en un plazo máximo de 5 años. ¿Les dará tiempo?

-El objetivo es que antes de que terminen los 5 años, podamos hacer un acto de reinauguración de Caballeriza a nivel internacional, en el que esperamos contar con las máximas autoridades de nuestro país. Será la recuperación de un monumento histórico que es la historia del caballo español.

-¿Cuántas actuaciones van a acometer en los próximos cinco años?

-Serán un total de 19 actuaciones que pasan por demoler todas las naves que hay en la huerta, remodelar las pistas o asegurar los muros, pero siempre partiendo de que el monumento, es decir, la parte que conocemos como Caballerizas, está protegido y ahí no se pueden hacer grandes actuaciones, sino solo las de consolidación y demás, y con los permisos correspondientes. Y donde sí podemos hacer actuaciones mucho más importantes es en la huerta, aunque tendremos dos factores limitantes muy significativos: uno, que no se puede hacer nada que tenga cimentación, porque a 5 cm en esta zona se entiende que hay restos arqueológicos. Y en segundo lugar, otra limitación que nos ha sorprendido un poquito más, pero que también la hemos adaptado al proyecto: que no se puede construir nada a menos de 50 metros de las murallas, que casi rodean toda la huerta.

Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, este viernes en Caballerizas Reales. / AJ González / COR

-Córdoba Ecuestre cifra la inversión necesaria para ello en 9,6 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cuánto aportará Córdoba Ecuestre y cuánto esperan conseguir de las administraciones y de financiación privada?

-Córdoba Ecuestre aportará el 100%. Al Ayuntamiento le tenemos que pagar 99.000 euros anuales de canon por lo que no tendría mucho sentido recibir subvenciones de ahí. ¿Dónde vamos a conseguir el dinero? De nuestra propia gestión y de financiación externa, endeudándonos a 25 años. Todo este tiempo de atrás hemos sido capaces de funcionar sin prácticamente subvenciones (la única que recibimos municipal es para Cabalcor). Si mañana tuviéramos subvenciones cero seguiríamos funcionando y nuestros 27 trabajadores cobrando igual. Tenemos estudios de entidades financieras que nos aseguran que podemos hacer una operación de crédito que financie la totalidad de las obras. Esa inversión se sumará a los casi 2 millones que hemos invertido de nuestros recursos de la gestión de Caballerizas estos años y que se han reinvertido aquí.

-Más allá de las obras, el proyecto implicará un salto cualitativo desde el punto de visita de actividades y formación.

-De las actividades del Centro Internacional del Caballo tenemos mucho adelantado. Aquí se hacen continuamente concursos nacionales e internacionales; el espectáculo Pasión y duende del caballo español, que hemos llevado por media Europa, y formaciones continuas. Con el Centro Internacional del Caballo vamos a consolidar todas esas actividades con una nueva estructura física, pistas y aulas de formación. Es decir, será la continuidad de lo que estamos haciendo y añadiremos, de una manera muy potente, una parte formativa y cultural donde la Universidad de Córdoba va a jugar un papel importante.

-Cuando un cordobés o un turista entre dentro de cinco años en Caballerizas Reales, ¿qué encontrará que hoy no existe?

-Los cambios se verán incluso desde el exterior. Por ejemplo, vamos a quitar el muro que se hizo en los años 50 en la Ribera para instalar una especie de mirador desde el que se podrán ver las Caballerizas, las actividades ecuestres que se estén realizando, los ensayos, los entrenamientos, las pistas y los jardines. Además, vamos a derribar el muro que comunica con el Alcázar e instalaremos una celosía. De forma que vas a estar en los jardines del Alcázar y vas a poder ver pasar los caballos, y al revés, ver el Alcázar desde Caballerizas. Será una especie de aquella simbiosis que alguna vez se planteó entre Alcázar y Caballerizas como monumentos distintos pero unidos. Habrá ahora una transferencia mucho más dinámica y estética entre ambos.

-Hace unos meses Córdoba Ecuestre llegó a advertir de que no firmaría la concesión si el Ayuntamiento no atendía determinadas alegaciones como la posibilidad de tener una zona de restauración . El Ayuntamiento las rechazó y, finalmente, la asamblea ha aceptado las condiciones por unanimidad. ¿Qué ha cambiado entre medias?

-Pero es que es mentira que quisiéramos tener una gran zona de restauración como se ha dicho. El Centro Internacional del Caballo, como todos los grandes centros museísticos o de cualquier tipo, va a tener una tienda de regalos y una cafetería-restaurante. Lo único que está en debate es que Urbanismo tiene dudas de si podremos tener una cocina con fuego o si solo se podrá calentar comida. En todo caso, con un proyecto de esta magnitud entre manos, nuestra preocupación no es saber, como imaginarás, si tendremos una vitrocerámica o un microondas. Eso va en la última fase de las obras y ya se verá.

-También han tenido requerimientos relacionados con la seguridad contra incendios. ¿Qué actuaciones quedan pendientes?

-Las medidas urgentes ya se adoptaron y ahora lo primero que haremos será liberar la huerta de las antiguas naves y barracones de los militares, que están en riesgo de caerse y que han usado durante un tiempo los de Parques y Jardines.

-En qué sentido dijo el jueves que la huerta será «el pulmón» de Caballerizas?

-Porque vamos a dejar un espacio libre con jardines en toda esa zona, que también incluirá dos pistas reglamentarias, una de calentamiento y otra oficial.

-¿Se va a preservar algún elemento que recuerde el paso de los militares en la huerta?

-Sí, algo que va a quedar muy simpático y es lo único que se va a proteger: un cenáculo, tipo merendero, que hay en la antigua casa del coronel. La casita también tiene una piscina, pero eso va fuera.

-¿Cómo se ha resuelto la situación de la Unidad Equina de la Policía Local que comparte parte de la huerta con Caballerizas?

-Nosotros hemos defendido desde el principio que la unidad de caballería debía estar aquí y, además, ganamos una concesión pública por la que nos hacemos cargo del mantenimiento de esos caballos, su alimento y hasta de su sustitución en caso de muerte. Sin embargo, la primera intención municipal fue llevarse la unidad al zoológico, pero ¿qué pintaban allí los caballos? El problema surgió cuando nos advierte Urbanismo de que no se puede construir a menos de 50 metros de la muralla, pero ¿dónde está la unidad de la Policía? Pegada a la muralla, como tantas casas del Alcázar Viejo. Al final, hemos encontrado una fórmula para que todos podamos estar contentos. Vamos a integrar sus boxes con los nuestros y la Policía Local tendrá unas dependencias igual que ahora, aunque limitadas por esa normativa.

-Córdoba reivindica ser la cuna del caballo español. ¿Ha sabido la ciudad explotar Caballerizas o seguimos sin conocer el valor real de este patrimonio?

-Caballerizas es un monumento que desgraciadamente todavía es muy desconocido en Córdoba, pese a las actividades divulgativas que hacemos. Hablo del público en general, no de los especialistas. Pero aún así, soy consciente de que somos más conocidos ahora mismo en Andalucía, en España y a nivel europeo, y que si tú preguntas a los cordobeses la gente sabe que existen las Caballerizas, pero a lo mejor no las han visitado. La remodelación incluirá actuaciones dirigidas también a la mejora de su imagen exterior.

-Estamos a pocos días de que se inicie una edición de Cabalcor. ¿Qué salto quiere dar este año la Feria del Caballo de Córdoba?

-Este año va a ser el de más calidad de toda la historia de Cabalcor con los concursos a tope y los mejores ejemplares de cada una de las modalidades de doma clásica, pura raza español, enganches y árabes, o sea, todo el espectro de caballos.

-Quieren convertir Córdoba en un referente internacional del caballo. ¿Qué le falta hoy para competir realmente en proyección ecuestre con Jerez u otros grandes centros internacionales?

-Nos falta terminar y consolidar nuestro proyecto, pero estamos en el buen camino. El Centro Internacional del Caballo nos va a colocar entre los principales centros europeos del caballo como Viena, nuestro gran competidor en tanto tiene también un monumento en el centro de la ciudad, porque Jerez es una construcción de nueva planta. Ahora mismo estamos trabajando a velocidad de crucero ganándole terreno todos los días. Lo que queremos es que dentro de cinco años cuando acabemos las obras estemos en condiciones de competir con los principales centros de ecuestres que hay en Europa, donde somos únicos ya que solo Viena podría tener más nivel. Somos un monumento de más de 400 años que se creó para el caballo y donde sigue habiendo actividad ecuestre a máximo nivel.

-Cambiando de tercio: fue candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y en su momento defendió que fueran los militantes quienes decidieran en primarias. Ahora el partido vuelve a buscar candidato para 2027. ¿Cómo está viendo este proceso y qué perfil necesita el PSOE para volver a disputar la Alcaldía?

-Soy un mero espectador en un proceso que solo espero que salga lo mejor posible.

-Entonces, ¿no tiene candidato?

-No voy a entrar en eso públicamente.