Las protectoras reivindican en Córdoba la gestión de los gatos comunitarios: 67 céntimos por vecino y 7.200 esterilizaciones

Un centenar de personas ha participado este domingo en Córdoba en la concentración convocada por la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (Fapac), dentro de una movilización desarrollada en distintos puntos de España para reclamar el cumplimiento de la ley de bienestar animal y una gestión adecuada de las colonias felinas por parte de los ayuntamientos.

Lola Alcalde, integrante de Fapac y coordinadora del programa CER (captura, esterilización y retorno) junto a Mercedes Vara, ha defendido que el CER funciona cuando se aplica bien", aclarando que no puede reducirse a actuaciones aisladas durante unos meses. "Es un programa grande que se lleva a cabo a lo largo de los años. Es un trabajo continuo".

Asistentes a la concentración, este domingo en la plaza de la Constitución. / AJ González

Córdoba, un modelo con 7.200 gatos esterilizados

De hecho, la concentración se ha desarrollado en una ciudad que Fapac presenta como referente para el resto de la provincia, e incluso a nivel internacional, en la gestión de colonias felinas. Según los datos aportados por Alcalde, en los últimos cinco años se han esterilizado en Córdoba alrededor de 7.200 gatos, fundamentalmente en el núcleo urbano, aunque las actuaciones se han extendido ya a algunos puntos de la periferia.

En este balance, apunta que más de un centenar de colonias están completamente controladas y, en líneas generales, todas las colonias están controladas al menos en el 85%. Esta coordinadora del CER detalla que "se castra todo lo que entra en la jaula: hembras, machos, cachorros, preñadas. Esa es también la clave, las capturas intensivas. Y se atienden veterinariamente problemas, atropellos, traumas, heridas, todo".

El programa se apoya en una red de voluntarias, principalmente cuidadoras de colonias. Estas personas están registradas, reciben formación y cuentan con una acreditación que determina las colonias en las que están autorizadas para actuar.

Después de cinco años de trabajo, algunas colonias están reduciendo progresivamente su número de animales e incluso algunas han desaparecido. Alcalde pone como ejemplo la del Rectorado de la Universidad de Córdoba, que llegó a contar con 102 gatos y en la actualidad se ha reducido a 23. El objetivo es controlar la reproducción y conseguir que la población se reduzca de manera progresiva y ética con el paso de los años.

Uno de los beneficios es que con la reducción del número de animales, disminuyen las molestias asociadas como peleas, marcajes de orina y maullidos vinculados al celo. Entre sus diferentes funciones, además, las cuidadoras evitan que queden restos de comida que puedan generar problemas o atraer otros animales.

Participantes en la concentración, este domingo en Córdoba. / AJ González

67 céntimos al año por cada cordobés

Entre otros argumentos, Fapac destaca que este modelo apenas supone un coste equivalente a 67 céntimos al año por cada vecino de Córdoba. Con buena parte del núcleo urbano ya gestionado, el siguiente desafío del programa CER está en la periferia y en los polígonos industriales como Las Quemadas y La Torrecilla.