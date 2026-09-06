Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 6 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Festividad
Tercera jornada de la Velá de la Fuensanta
A las 12.30, habrá la degustación popular La Huevá; a las 14.00, actuarán las academias de baile locales de Jorge del Pino y Flora e Hija; a las 18.45, tendrá lugar la bendición de las aguas del Pocito, en el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta; a las 19.00, se celebrará una eucaristía y trasladará a la Virgen con el rezo del Santo Rosario hasta la Santa Iglesia Catedral, acompañada por los grupos jóvenes de las Cofradías Cordobesas y la Delegación Diocesana de Juventud, y finalmente, a las 20.00 horas, actuará el grupo musical A mi manera.
CÓRDOBA. Plaza del Pocito.
Plaza del Pocito.
Desde las 12.30 horas.
Exposición
‘El declive Neandertal hace 45.000 años’
Esta muestra presenta los resultados clave del proyecto Subsilience -desarrollado por el Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria y financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC)-, el cual analiza, mediante un enfoque interdisciplinar, cómo los cambios climáticos y la llegada del Homo sapiens transformaron los ecosistemas e influyeron en el progresivo declive de las poblaciones neandertales.
CÓRDOBA. Museo de Etnobotánica.
Linneo, s/n.
De 10.00 a 14.00 horas.
Exposición
‘Premio Mezquita. La Colección’
En conmemoración del 200 aniversario del invento de la fotografía, la Sala Vimcorsa expone una selección del prestigioso Concurso Nacional Premio Mezquita entre 1983 y 2024. Este certamen, célebre en España por sus premios de 15.000 euros, ha reunido un fondo excepcional de más de 500 fotografías elegidas entre 36.000 obras de unos 9.000 autores.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
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