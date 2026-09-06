Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 6 de septiembre de 2026

Festividad

Tercera jornada de la Velá de la Fuensanta

A las 12.30, habrá la degustación popular La Huevá; a las 14.00, actuarán las academias de baile locales de Jorge del Pino y Flora e Hija; a las 18.45, tendrá lugar la bendición de las aguas del Pocito, en el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta; a las 19.00, se celebrará una eucaristía y trasladará a la Virgen con el rezo del Santo Rosario hasta la Santa Iglesia Catedral, acompañada por los grupos jóvenes de las Cofradías Cordobesas y la Delegación Diocesana de Juventud, y finalmente, a las 20.00 horas, actuará el grupo musical A mi manera.

CÓRDOBA. Plaza del Pocito. Plaza del Pocito. Desde las 12.30 horas.

Exposición

‘El declive Neandertal hace 45.000 años’

Esta muestra presenta los resultados clave del proyecto Subsilience -desarrollado por el Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria y financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC)-, el cual analiza, mediante un enfoque interdisciplinar, cómo los cambios climáticos y la llegada del Homo sapiens transformaron los ecosistemas e influyeron en el progresivo declive de las poblaciones neandertales.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Etnobotánica. Linneo, s/n. De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Premio Mezquita. La Colección’

En conmemoración del 200 aniversario del invento de la fotografía, la Sala Vimcorsa expone una selección del prestigioso Concurso Nacional Premio Mezquita entre 1983 y 2024. Este certamen, célebre en España por sus premios de 15.000 euros, ha reunido un fondo excepcional de más de 500 fotografías elegidas entre 36.000 obras de unos 9.000 autores.