La Fuensanta pone rumbo a la Catedral antes de su salida procesional: todos los detalles y recorrido del lunes

La Virgen de la Fuensanta ya se encuentra en la Catedral después de protagonizar un traslado marcado por el fervor y el acompañamiento de los jóvenes de las cofradías cordobesas. La patrona de Córdoba había abandonado su Santuario sobre una sencilla parihuela, arropada por un cortejo de jóvenes cofrades que estuvo acompañado musicalmente por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Fuensanta, situada en la cruz de guía.

Tras la misa prevista para las 19.00 horas, se abrieron las puertas del Santuario para dar comienzo al rosario vespertino. Desde allí, Nuestra Señora de la Fuensanta emprendió el camino hacia el primer templo de la diócesis, en un recorrido que sirvió como preludio de los actos centrales de su festividad.

Bendición del agua del Pocito y traslado de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral / A.J. González

Todo preparado para la procesión triunfal: los detalles y el recorrido

Córdoba se prepara para vivir este lunes la procesión triunfal de Nuestra Señora de la Fuensanta de regreso a su Santuario. La jornada comenzará a las 19.30 horas, cuando el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presida la eucaristía en el primer templo de la diócesis. Una vez concluida la misa, la patrona saldrá en su paso procesional de regreso hasta el Santuario de la Fuensanta.

Uno de los nombres propios de esta salida será Federico Jiménez Reloba, que tendrá el privilegio de ponerse al frente de la cuadrilla de costaleros encargada de portar a la patrona de Córdoba en su regreso a casa. En el apartado musical, la Banda Caído y Fuensanta será la encargada de abrir el cortejo en la cruz de guía, mientras que tras el paso de Nuestra Señora de la Fuensanta volverán a escucharse los sones de la sevillana Banda del Maestro Tejera, que acompañará musicalmente a la patrona durante el recorrido.

La procesión tiene prevista su salida de la Catedral a las 20.45 horas. Desde el Patio de los Naranjos, el cortejo buscará la Puerta de Santa Catalina para continuar por Magistral González Francés y Cardenal González. Posteriormente, la Virgen recorrerá Lucano y alcanzará la Plaza del Potro, para proseguir por Lineros y Don Rodrigo. El camino continuará por Agustín Moreno y Campo Madre de Dios, entrando después en la Avenida de la Fuensanta, una de las vías que conducirán a la patrona hacia su barrio y su Santuario. La procesión seguirá por Pelagio y la Cuesta de la Pólvora, antes de afrontar Conquistador Ordoño Álvarez y alcanzar finalmente la Plaza del Santuario de la Fuensanta. Será entonces cuando Nuestra Señora de la Fuensanta encare el último tramo de su recorrido para regresar a su templo, estando prevista la llegada al Santuario de la Fuensanta a las 23.45 horas.