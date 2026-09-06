Las empresas de Córdoba encaran el nuevo curso entre el impulso inversor y los retos de empleo, energía y ferrocarril

Córdoba encara el nuevo curso económico con grandes oportunidades, pero también con cuellos de botella que pueden condicionar su crecimiento. Esa es la idea de fondo que se desprende de las valoraciones de Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO); Miguel Ángel Tamarit Almagro, su homólogo en la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios (Asfaco); Ludwig Wagner, presidente de Asemeco y de Femeco (la patronal del metal industrial), y María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor. Sus diagnósticos coinciden, con distintos matices, en el impulso de los grandes proyectos y en retos como la falta de personal cualificado, la negociación de convenios, la necesidad de más potencia eléctrica y el desarrollo del ramal central ferroviario.

Antonio Díaz sitúa el arranque del curso 2026-2027 bajo un escenario de «incertidumbre», sobre todo por la evolución de los costes y por una negociación colectiva que prevé especialmente intensa. El presidente de CECO recuerda que están pendientes convenios de gran peso, como los del metal y el campo, con impacto directo sobre los costes laborales y las decisiones de inversión. A ello suma la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, la presión fiscal, la burocracia y la falta de diálogo social con el Ministerio de Trabajo.

Antonio Díaz, presidente de CECO. / AJ González

Frente a esas dificultades, Antonio Díaz pone también el acento en las oportunidades. Cita proyectos como la fábrica de cobre verde de Cunext y el avance de la base logística del Ejército de Tierra, cuyas obras considera un «espaldarazo importante» para Córdoba, y reivindica la capacidad de las empresas cordobesas para seguir creciendo pese a los obstáculos.

El punto de partida llega, además, respaldado por diferentes indicadores. El empleo en empresas cerró 2025 con 215.446 ocupados, máximo de la serie estadística iniciada en 2007, mientras que el último año ha finalizado también con 61.888 sociedades, una de las cifras más altas de la serie y a solo 61 del récord de 2022. Por otra parte, el paro bajó en agosto hasta 45.822 personas, el mejor dato para ese mes, al menos, desde 2005, al tiempo que las exportaciones apuntan a un nuevo récord después de alcanzar 1.954 millones en el primer semestre.

Infraestructuras y talento

Miguel Ángel Tamarit Almagro considera que Córdoba vive «un momento histórico de transformación». A su juicio, «alcanzar un 2,6% de crecimiento del PIB, mantener la senda de récord en exportaciones y continuar con cifras de descenso del desempleo históricas invitan al optimismo y a una gran oportunidad de transformación económica», basada en el crecimiento industrial y el fortalecimiento de sectores tradicionales.

Miguel Ángel Tamarit, presidente de Asfaco. / AJ González

Ese salto, sin embargo, requiere avanzar en infraestructuras estratégicas. Miguel Ángel Tamarit señala como prioritario el ramal central ferroviario de Adif, clave para conectar Córdoba con Europa. Destaca que el «músculo industrial se extiende por la provincia» con proyectos como la macroplanta de Aviserrano en La Carlota, la ampliación de Enresa en El Cabril y la BLET. «Ante el desarrollo de sus terrenos colindantes, es esencial conectar la logística con la defensa», reivindica. También ve en el aeropuerto «una oportunidad de oro» en transporte y logística de carga.

El presidente de ASFACO pone igualmente el foco en dos retos decisivos: fijar población y formar trabajadores cualificados. Defiende para ello la Formación Profesional, la FP Dual y la conexión con la Universidad para responder a las necesidades empresariales y retener el talento. A este desafío añade otro que considera «crítico»: garantizar suficiente potencia eléctrica en la provincia para no frenar inversiones.

Ludwig Wagner, presidente de Asemeco y de Femeco. / Manuel Murillo

20.000 trabajadores

Ludwig Wagner sitúa entre los principales retos del curso la negociación del convenio provincial del metal, que afecta a unas 20.000 personas trabajadoras de los subsectores del metal industrial, joyería, electricidad, fontanería y talleres de automoción. La patronal espera alcanzar un preacuerdo este mes de septiembre.

A este frente se suma la falta de personal cualificado como soldadores, electricistas, mecánicos, especialistas en mecatrónica y fontaneros, una demanda que ha crecido con la llegada de empresas atraídas por la BLET. Ludwig Wagner señala que «gran parte de las empresas» participan en la formación dual para paliar ese déficit.

La entrada de la IA y la digitalización son otros retos, y fuera de los centros de trabajo coincide en la necesidad de garantizar la potencia eléctrica y de ejecutar el ramal central ferroviario.

La empresaria María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor. / Manuel Murillo

María Dolores Jiménez pide "más agilidad"

María Dolores Jiménez también considera que Córdoba afronta una «oportunidad extraordinaria» gracias a proyectos como la BLET y las nuevas inversiones. Sin embargo, advierte de los problemas que arrastra la construcción: falta de mano de obra, subida e incertidumbre en los costes de los materiales y excesiva burocracia.

Por ello, la presidenta de Construcor reclama más coordinación entre administraciones, agilidad y decisiones rápidas. «Los proyectos no pueden eternizarse, porque podemos perder oportunidades fundamentales para el futuro económico de nuestra ciudad», recalca.