Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta a España en Córdoba: previaRetos políticos en CórdobaRetos urbanísticos en CórdobaRetos económicos en CórdobaRetos sociales en CórdobaLas cofradías en 2026Velá de la FuensantaFiesta de la VendimiaVuelven los 40 gradosCalor de noche en CórdobaUn palacio sorprende a arqueólogosGuía Velá de la FuensantaGentilicio romano de un pueblo de CórdobaOrigen del apellido García
instagramlinkedin

Política municipal

Hacemos Córdoba lamenta que Bellido “entregue durante años” la gestión de las Caballerizas Reales: "Debe gestionarse desde lo público"

El grupo municipal pide que se tengan en cuenta las necesidades vecinales y que no se haya optado por un patronato público

Dos caballos y un jinete en el patio de las Caballerizas Reales.

Dos caballos y un jinete en el patio de las Caballerizas Reales. / A.J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha lamentado que el alcalde, José María Bellido, haya optado finalmente por conceder la gestión de las Caballerizas Reales en lugar de impulsar un patronato público que permitiera al Ayuntamiento “mantener el control sobre este espacio y sobre los recursos económicos que genera”.

La coalición recuerda que las Caballerizas Reales han supuesto una inversión de varios millones de euros para las arcas públicas y considera que “no tiene sentido que, después de realizar esa inversión, el Ayuntamiento renuncie durante años a gestionar directamente un patrimonio que pertenece a todos los cordobeses”. “El patrimonio público debe gestionarse desde lo público. El Ayuntamiento podría haber creado un patronato para las Caballerizas y el Alcázar de los Reyes Cristianos, con participación social, empresarial y vecinal, y garantizar que los ingresos se reinvirtieran en conservar y mejorar nuestro patrimonio”, señala Hacemos Córdoba.

La coalición considera que la gestión pública habría sido “compatible” con el mantenimiento de la actividad ecuestre y cultural y con la colaboración con Córdoba Ecuestre, pero sin que ello implicara perder la capacidad municipal sobre el espacio.

Además, recuerda que en sus alegaciones ya planteó dudas relacionadas con cuestiones como la seguridad en el edificio, según informes de SEIS, o el papel del Ayuntamiento en relación con la entidad concesionaria. “Aquí no estamos hablando de que desaparezca la actividad ecuestre, sino de quién controla un patrimonio municipal y decide qué se hace con los recursos que genera. Y esa capacidad debería seguir estando en manos del Ayuntamiento”, apunta.

Noticias relacionadas y más

Hacemos Córdoba reclama también que el futuro de las Caballerizas tenga en cuenta las necesidades de los vecinos del entorno y critica que el gobierno municipal haya “desaprovechado” la oportunidad de establecer un modelo integral para dos espacios patrimoniales fundamentales de la ciudad. “Bellido vuelve a demostrar que para el PP lo público es cada vez más residual. Las Caballerizas Reales son patrimonio de Córdoba y deberían servir para generar cultura, actividad y recursos que reviertan en la propia ciudad, no para que el Ayuntamiento se aparte de su gestión”, concluye la coalición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  3. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  4. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  5. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  6. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  7. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  8. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa

Hacemos Córdoba lamenta que Bellido “entregue durante años” la gestión de las Caballerizas Reales: "Debe gestionarse desde lo público"

Hacemos Córdoba lamenta que Bellido “entregue durante años” la gestión de las Caballerizas Reales: "Debe gestionarse desde lo público"

Calendario escolar del curso 2026-27 en Andalucía: cuándo comienza el curso, vacaciones y festivos

Calendario escolar del curso 2026-27 en Andalucía: cuándo comienza el curso, vacaciones y festivos

El PSOE de Córdoba reclama a Bellido que resuelva las "promesas pendientes" tras dos mandatos

El PSOE de Córdoba reclama a Bellido que resuelva las "promesas pendientes" tras dos mandatos

Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 6 de septiembre de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 6 de septiembre de 2026

UGT y CCOO urgen a Córdoba a prepararse para aprovechar la oportunidad de la BLET

Las empresas de Córdoba encaran el nuevo curso entre el impulso inversor y los retos de empleo, energía y ferrocarril

Las empresas de Córdoba encaran el nuevo curso entre el impulso inversor y los retos de empleo, energía y ferrocarril
Tracking Pixel Contents