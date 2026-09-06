Hacemos Córdoba lamenta que Bellido “entregue durante años” la gestión de las Caballerizas Reales: "Debe gestionarse desde lo público"

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha lamentado que el alcalde, José María Bellido, haya optado finalmente por conceder la gestión de las Caballerizas Reales en lugar de impulsar un patronato público que permitiera al Ayuntamiento “mantener el control sobre este espacio y sobre los recursos económicos que genera”.

La coalición recuerda que las Caballerizas Reales han supuesto una inversión de varios millones de euros para las arcas públicas y considera que “no tiene sentido que, después de realizar esa inversión, el Ayuntamiento renuncie durante años a gestionar directamente un patrimonio que pertenece a todos los cordobeses”. “El patrimonio público debe gestionarse desde lo público. El Ayuntamiento podría haber creado un patronato para las Caballerizas y el Alcázar de los Reyes Cristianos, con participación social, empresarial y vecinal, y garantizar que los ingresos se reinvirtieran en conservar y mejorar nuestro patrimonio”, señala Hacemos Córdoba.

La coalición considera que la gestión pública habría sido “compatible” con el mantenimiento de la actividad ecuestre y cultural y con la colaboración con Córdoba Ecuestre, pero sin que ello implicara perder la capacidad municipal sobre el espacio.

Además, recuerda que en sus alegaciones ya planteó dudas relacionadas con cuestiones como la seguridad en el edificio, según informes de SEIS, o el papel del Ayuntamiento en relación con la entidad concesionaria. “Aquí no estamos hablando de que desaparezca la actividad ecuestre, sino de quién controla un patrimonio municipal y decide qué se hace con los recursos que genera. Y esa capacidad debería seguir estando en manos del Ayuntamiento”, apunta.

Hacemos Córdoba reclama también que el futuro de las Caballerizas tenga en cuenta las necesidades de los vecinos del entorno y critica que el gobierno municipal haya “desaprovechado” la oportunidad de establecer un modelo integral para dos espacios patrimoniales fundamentales de la ciudad. “Bellido vuelve a demostrar que para el PP lo público es cada vez más residual. Las Caballerizas Reales son patrimonio de Córdoba y deberían servir para generar cultura, actividad y recursos que reviertan en la propia ciudad, no para que el Ayuntamiento se aparte de su gestión”, concluye la coalición.